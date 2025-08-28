  • Megjelenítés
Olcsó súlycsökkentő gyógyszer kapott engedélyt
Olcsó súlycsökkentő gyógyszer kapott engedélyt

Az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) jóváhagyta a Teva Pharmaceuticals olcsóbb generikus változatát a Novo Nordisk korábbi fogyasztószerének, a Saxendának.

Az izraeli székhelyű Teva csütörtökön jelentette be, hogy megkapta az engedélyt a liraglutide hatóanyagú készítmény forgalmazására. A Saxenda az első generációs GLP-1 gyógyszerek közé tartozik, amelyek csökkentik az étvágyat és segítenek a vércukorszint szabályozásában.

Ez a hatóanyag átlagosan kisebb súlycsökkenést eredményez, mint a Novo Nordisk újabb, népszerű Wegovy készítménye.

A Teva terméke az első generikus GLP-1 gyógyszer az Egyesült Államokban, amely súlycsökkentési céllal kapott engedélyt.

A Saxenda olyan elhízott felnőttek számára javasolt, akik súlyhoz kapcsolódó egészségügyi problémákkal küzdenek, valamint 12-17 éves, 60 kg feletti, elhízással diagnosztizált gyermekek kezelésére is alkalmazható.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

