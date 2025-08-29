  • Megjelenítés
A Morgan Stanley budapesti csodája után vált egyetemi katedrára a korábbi vezérigazgató
Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley egykori magyarországi vezérigazgatója, aki hosszú éveken át formálta a hazai pénzügyi és informatikai szektort, mostantól főállású oktatóként dolgozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – ezt közölte egy, az egyetem által készített interjúban a Magyar Kurír.
Fogarasi a lapnak elmondta, hogy „a tanítás mindig is jelen volt az életemben”, és bár korábban is oktatott a Pázmányon, most úgy érezte, elérkezett az idő, hogy „strukturált módon” adja át tudását – különösen azt a gyakorlati szemléletet, amit egy globális pénzintézetben szerzett tapasztalata során elsajátított.

A Morgan Stanley budapesti központjának felépülését és sikerét különösen meghatározó élményként említette, amikor

alig harmincfős matematikai modellező csapatból több mint 3000 fős globális tudásközpont lett.

Hozzátette: büszke arra, hogy számos tehetséges magyar szakember maradhatott itthon anélkül, hogy külföldre kellett volna menniük dolgozni.

Oktatóként Fogarasi azt mondta, célja nem csupán az ismeretek átadása, hanem a hallgatók valódi motiválása és etikai érzésük megerősítése. Elárulta: „valós példákból tanulunk a legtöbbet”, legyen szó akár mesterséges intelligenciás dilemmáról vagy vezetői etikai kérdésről, amelyekkel találkozott pályafutása során.

Az interjú végén kiemelte, azért választotta a Pázmányt, mert ott találkozik a szakmaiság és az értékalapúság: külön öröm számára, hogy az ITK-n pénzügyi informatikus modult vezethet, és az MBA programban is oktathat, ahol „a technológia és az erkölcs nem külön világként jelenik meg.”

