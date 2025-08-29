Hamarosan 1000 milliárd forintos árbevételű cég lehet a 4iG

A 4iG Csoport éves árbevétele hamarosan megközelítheti az 1000 milliárd forintot – mondta el Fekete Péter, a társaság vezérigazgatója a féléves gyorsjelentést bemutató tájékoztatón. A cégvezető a lezárt negyedév számai mellett beszélt a kilátásokról, valamint az idei évre várható növekedésről.

Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója az elmúlt félévet értékelve elmondta, hogy továbbra is jól teljesít a cégcsoport. Megvalósult egy jelentős integrációs munka a telekommunikációs iparban és a növekedés nem áll meg, a közelmúltban bejelentett N7-es tranzakcióval tovább emelkedik a cégcsoport, ezzel

a pro forma árbevétel megközelíti az 1000 milliárd forintot, amivel bekerül a 10 legnagyobb hazai vállalat közé.

Az IT és a telekommunikáció csendben dolgozik, hozzák az árbevételeket, organikus módon ez a két iparág jó úton halad, hogy közeledjen az évi 800 milliárd forintos árbevételhez, ha pedig az űr-és védelmi ipart is hozzáadjuk, akkor elérhetővé válik az 1000 milliárd forint.

A 4iG Csoport egy technológiai holdingvállalattá válik, az IT, a telekommunikáció, valamint az űr-és védelmi iparral, ilyen holdingvállalat itthon nincsen, és a régióban sincsen.

Infláció felett nőtt az árbevétel úgy, hogy nem volt áremelés a lakossági szegmensben és az EBITDA-marzs is javult – tette hozzá Fekete Péter a lezárt negyedév eredményeivel kapcsolatban. Az űr-és védelmi szegmensen belül még kicsik a számok, de az 500 milliárd forintos megrendelésállomány bevételre és eredményre konvertálódhat.

A telekommunikációs iparág az egyik legstabilabb iparág Magyarországon, nincsenek nagy kilengések. Kedvező, hogy a forint árfolyama az euróhoz képest stabil volt, a dollárral szemben pedig felértékelődés volt, ez pozitív a 4iG számára. Az informatika és rendszerintegráció területén első helyen áll a 4iG, távközlésben a második, az űr-és védelmi iparban pedig gyakorlatilag az egyetlen hazai szereplő.

A tőkeáttétel folyamatosan csökken, hozza folyamatosan a 3,7-3,8-szoros EBITDA-arányt, a cél, hogy ez 4 alatt maradjon. Ez fog változni az N7 felvásárlásához kapcsolódóan, érkezik adósság, árbevétel és EBITDA is, de a menedzsment várakozásai szerint nem valószínű, hogy 4 fölé emeli. Rövid távon is jelentős tételek vannak, amelyek a növekedést meg fogják tolni.

Az űr-és védelmi ipar megrendelésállományát a következő negyedévekben is publikálni fogja a cég és a legnagyobb szerződéseket is tervezi. A megrendelésállomány egy jó indikátor a következő negyedévek várható tevékenységéhez hasonlóan. Hosszú távú, nagyvolumenű szerződéseket köt az iparágban a 4iG – mondta el Fekete Péter.

A telekommunikációban október 1-vel lezárul a transzformációs folyamat, lezajlik a strukturális szeparáció következő állomása. Az N7-tel pedig megerősödik a 4iG Csoport gyártóbázisa is Magyarországon,

izgalmas 5-10 év előtt állunk

- mondta el Fekete Péter. A telekommunikációban nyugat-balkáni terjeszkedési és akvizíciós tevékenység folytatódik. Itthon a nagy célpontokat megvásárolta a 4iG, de vannak kisebb lehetőségek, mint a PR Telekom meg a Netfone megvásárlása.

Az űr-és védelmi ipar nemzetközi üzletfejlesztése tovább folytatódik. Az űr-és védelmi ipar pozitív növekedési kilátásokkal rendelkezik, a NATO-tagállamok elkötelezettek a kiadások növelésére, a nemzetközi kapcsolatrendszernek köszönhetően pedig nem csak egy összeszerelőüzem lesz, hanem egy integrált védelmi ipari vállalat.

A magyarországi távközlési tevékenységben azzal, hogy szétválasztotta a kereskedelmi és az infrastruktúra tevékenységet, azon dolgozik a cég, hogy az infrastruktúra üzletág más ügyfeleket is ugyanúgy ki tudjon szolgálni, mint a kereskedelmi üzletágat. A vezetékes üzletágban egy konszolidáció zajlik, a mobilban szép növekedés van. A verseny erős, van két erős versenytárs. Albánia a második legnagyobb telekommunikációs piac, a cél, hogy a prepaid szegmensről az előfizetéses csomagok irányába menjen el az üzletág. Montenergó egy kicsi, háromszereplős piac, Macedóniában pedig építi a jelenlétet, nem csak telekommunikáció, hanem IT területén is.

A részvényárfolyam alakulása azt mutatja, hogy kezdi a befektetőket elérni a sztori, nem csak itthon, hanem külföldön is. Nagyon nehéz beárazni a sok dolgot, ami történik a cégnél és három nagyon eltérő kilátásokkal rendelkező iparág van a cégcsoportban - mondta el Fekete Péter.

Nemzetközi hitelminősítőkkel fog beszélni a cég és kér minősítést. A 4iG kinőtte Magyarországot, ha növekedni akar és újabb akvizíciókat szeretne és ehhez finanszírozást szeretne, akkor a nemzetközi kötvénypiachoz szeretne fordulni. Ez hosszabb folyamat, 6-8 hónapos előkészületet igényel.

2025-ben az árbevétel növekedési üteme várhatóan meghaladja a 10 százalékot,

az EBITDA pedig várhatóan növekedni fog, ebben az N7 még nincs is benne. Remélhetőleg a transzformációs program lezárultával még hatékonyabb lehet a cég.

