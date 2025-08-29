Hatalmas biznisz Kanadában: bekebelezi egy versenytársát a pénzügyi óriás

Portfolio Future of Finance 2025 A vagyonkezelés és a befektetések témája kiemelt figyelmet kap a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Az 1962-ben alapított, torontói székhelyű Guardian intézményi, lakossági és magánügyfeleket szolgál ki Kanadában, valamint amerikai és egyesült királyságbeli leányvállalatain keresztül.

A Desjardins részvényenként 68 kanadai dollárt kínál a Guardianért, ami 66%-os prémiumot jelent az „A” sorozatú részvények legutóbbi záróárához képest. A részvények csütörtökön 64%-kal emelkedtek a torontói tőzsdén, elérve a valaha volt legmagasabb napon belüli értéket.

"Ez nagy ugrás számunkra" - nyilatkozta Nicolas Richard, a Desjardins vagyonkezelési üzletágának vezetője. "Jelenleg főként Québecre összpontosítunk, de a Guardiannel való egyesülés lehetővé teszi számunkra a növekedést és horizontjaink kiterjesztését Kanada többi részére, valamint nemzetközi szinten is."

A felvásárlással a Desjardins teljes kezelt vagyona 280 milliárd kanadai dollárra nő a jelenlegi kb. 112 milliárdról.

"Célunk, hogy versenyképes globális vagyonkezelési üzletággá váljunk" – mondta George Mavroudis, a Guardian vezérigazgatója. "Ehhez méretbeli növekedésre van szükség. A Desjardins jelenlegi portfóliójának és a Guardian által hozott értékeknek a kombinációja olyan méretű vagyonkezelési szegmensbe helyez minket, amely globális szinten is versenyképes." Az egyesített üzletágat Mavroudis fogja vezetni.

Miközben számos nyugdíjalap a befektetési tevékenységet házon belülre igyekszik vinni, Richard szerint a két társaság intézményi kapcsolatrendszerének kombinációja keresztértékesítési lehetőségeket teremt.

A Desjardins már 2023-ban megvásárolta 750 millió kanadai dollárért a Guardian Worldsource üzletágát, amely befektetési alapkezelőből, befektetési ügynökségből, valamint élet- és egészségbiztosítási ügynökségből állt. A Worldsource továbbra is külön fog működni.

A Guardian az akkori eladásból származó bevételt készpénztartalék képzésére, részvény-visszavásárlásra, valamint új stratégiák és termékek fejlesztésére fordította. 2024-ben felvásárolta a Charlotte-i (Észak-Karolina) székhelyű Sterling Capital Management LLC-t.

A tranzakció várhatóan 2026 első negyedévében zárul le.

