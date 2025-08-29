Itt vannak a 4iG friss számai: mutatjuk, hogy teljesít a legújabb üzletág

A második negyedév főbb számai
Közel 180 milliárd forintos nettó árbevételt ért el a 4iG 2025 április-júniusi időszakában, ami 7 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szintről. Az egyes üzletágak közül a távközlési szegmens bevétele 5 százalékkal, az IT 2 százalékkal, míg a most épülő, így még kis súlyú űr-és védelmi üzletág bevétele 13 százalékkal nőtt.
Az EBITDA a bevételnél nagyobb mértékben, 11 százalékkal nőtt év/év alapon,
62 milliárd forintra, a negyedéves normalizált EBITDA pedig 66 milliárd forintot tett ki, ami 15 százalékos dinamika.
Az EBITDA több mint 90 százalékát adó távközlési üzletágban egy mérsékelt, 2 százalékos eredménynövekedés volt a bázisidőszakhoz képest, míg az IT üzletág EBITDA-ja 64 százalékkal ugrott meg. Az űr-és védelmi szegmens egyelőre veszteségesen működik, de a megrendelésállomány ígéretesen alakul: a 4iG SDT Zrt., illetve a jelenleg a portfoliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek.
A csoportszintű adózott eredmény továbbra is mínuszos, 1 milliárd forintos veszteséggel zárta az időszakot a 4iG Csoport, amit jelentős egyszeri tételek húztak le. A konszolidált adózott eredmény (a pénzkiáramlással nem járó vételárallokációs hatásoktól, továbbá a nem realizált árfolyamnyereségtől és a transzformációs program költségeitől megtisztítva) 5,1 milliárd forintos nyereséget mutatott, ami jelentős javulás a tavalyi 238 millió forintos profithoz képest.
A nettó hitelállomány növekedett június végére.
A 12 havi gördülő EBITDA-hoz viszonyítva azonban továbbra is a 4-szeres szint alatt áll.
Így sikerült a félév
Féléves szinten is növekedést ért el a 4iG Csoport az egy évvel korábbi szintről:
- A nettó árbevétel 9 százalékkal nőtt a 2025 január-júniusi időszakban
- az EBITDA 11 százalékkal, a normalizált EBITDA 17 százalékkal emelkedett
- a működési eredmény 40 százalékkal, normalizálva 44 százalékkal nőtt
- az adózott eredmény 1,1 milliárd forintos veszteség lett, normalizálva viszont 10,7 milliárd forintos profitot termelt a cégcsoport.
A kilátások
A jövővel kapcsolatban a cég közleményében kiemeli, hogy a 4iG menedzsmentje az űr- és védelmi ipart látja a következő évek egyik legígéretesebb növekedési területének, amely stratégiai és üzleti szempontból egyaránt kiemelkedő piaci lehetőségeket kínál. A 4iG SDT Zrt. előtt álló tőkeemelés és a tervezett akvizíciók megerősítik a társaság piaci pozícióját és technológiai képességeit, biztosítva a fenntartható növekedés alapját. Az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket.
A 4iG Csoport a 4iG SDT Zrt. köré építi űr- és védelmi ipari portfólióját, amely a jövőben a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt meghatározó szerepet kíván betölteni. A vállalat célja célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások. Ennek elérése érdekében a 4iG SDT-ben kétlépcsős, közel 96 milliárd forintos tőkeemelés zajlik. A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári Remtech gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja. A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezett N7 Defence Zrt. létrehozása, amely az első állami–magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon. Az N7 Defence portfóliója – a tulajdonosi hozzájárulások függvényében – kilenc hazai védelmi vállalatot foglalhat magában, lefedve a repüléstől a fegyver- és lőszergyártásig terjedő szegmenseket. A 4iG SDT Zrt. mindemellett az űripar és a védelmi ipar területein is aktívan építi nemzetközi partnerségeit. Az Egyesült Arab Emírségekben működő EDGE Group mellett az Axiom Space-szel, az Azercosmosszal és számos európai szereplővel is együttműködéseket kezdett. A csoport célja, hogy a védelmi iparban innovatív, exportképes megoldásokkal erősítse a hazai hadiipari kapacitásokat, miközben hosszú távon a nemzetközi színtéren is meghatározó szereplővé válik.
Az űr-és védelmi leányvállalatról és tervekről az alábbi cikkünkben írtunk részletesen:
A harmadik negyedévben a hazai telekommunikációs kereskedelmi, valamint infrastruktúra vállalatok egyesítése jelentős további szinergiák kiaknázására biztosít majd lehetőséget. Az iparági szezonalitásnak megfelelően, az informatikai divízióban az első félévben felfutott projektértékesítések jelentős része pedig a második félévben biztosít nagyobb bevételt – közölte a cég.
Az árfolyam
A 4iG részvényeinek árfolyama idén több mint a duplájára emelkedett.
Ezzel a nagy európai távközlési cégek közül a legjobban teljesítő papír volt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
