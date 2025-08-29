Jelentett a CIG Pannónia: nő a nyereség, jól húz a banki értékesítés

Piaci átlag feletti díjbevétel-növekedés

Közzétette első féléves gyorsjelentését a CIG Pannónia, ez alapján

az életbiztosítási díjbevételek 22%-kal,

az EMABIT nem-életbiztosítási díjbevételei 24%-kal

emelkedtek az előző év első feléhez képest.

A díjbevétel-növekedés motorjai

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (+2,871 milliárd Ft)

(+2,871 milliárd Ft) a csoportos baleset- és egészségbiztosítási termékek (+903 millió Ft),

(+903 millió Ft), valamint a hitelfedezeti biztosítások (+1,118 milliárd Ft)

voltak.

Az értékesítés növekedéséből mindegyik csatorna kivette részét,

a banki csatorna 38%-kal,

a független alkuszi csatorna 15%-kal,

az alternatív értékesítés szintén 15%-kal

növelte éves szinten az általuk értékesített szerződésállományból származó díjbevételt.

Enyhén emelkedő nyereség

A konszolidált adózott nyereség 2025 első félévében 2,141 milliárd forint lett.

Az elmúlt három év adatait figyelembe véve látszik az adózott eredmény ígéretes növekedése – állapította meg gyorsjelentésében a biztosító. A mostani nyereség 5%-os éves emelkedésnek felel meg.

Az adózott eredmény növekedésének a

Legfőbb mozgatórugója a biztosítástechnikai eredmény növekedése volt, amely egy év alatt 50%-kal, vagyis 519 millió forinttal javult,

köszönhetően a biztosítási állomány bővítésének, valamit a biztosítási portfólió eredményességében bekövetkezett javulásnak.

Ha termékcsoportonként nézzük az eredményjavulást, akkor a legnagyobb mértékben az alábbiak járultak hozzá a profit növekedéséhez:

Gépjármű biztosítási termékek (éves eredményjavulás: 316 millió Ft): a felmerült kárköltségek, ráfordítások - ismertebb nevén a kárhányad - csökkenése állt emögött elsősorban, ami az előző évben elkezdett állománytisztítási tevékenység folyamatos javulást okozó eredménye. A kombinált hányad javulásának következtében veszteségkomponenst a biztosító nem képzett 2025 első felében.

(éves eredményjavulás: 316 millió Ft): a felmerült kárköltségek, ráfordítások - ismertebb nevén a kárhányad - csökkenése állt emögött elsősorban, ami az előző évben elkezdett állománytisztítási tevékenység folyamatos javulást okozó eredménye. A kombinált hányad javulásának következtében veszteségkomponenst a biztosító nem képzett 2025 első felében. Vállalati vagyonbiztosítás termékek (éves eredményjavulás: 249 millió Ft): a termékcsoportot továbbra is alacsony kárhányad és bővülő állomány jellemzi, az eredményjavulás mögött ezen kívül a saját kockázatok fedezetére bevont viszontbiztosítási megállapodások és ezek költségeinek csökkenése, ezen szerződési feltételek kedvező változása is áll.

Az eredményt a leginkább az alábbi termékcsoportok rontották a bázisidőszakhoz képest:

Hitelfedezeti biztosítás és számlavédelem termékek (éves eredménycsökkenés: 387 millió Ft): Az állomány folyamatos és bíztató bővülése mellett a portfóliócsoport eredményessége összességében pozitív, de 2023 utolsó negyedévében képzett, majd 2024 első negyedévében feloldott itt a biztosító egy jelentősnek tekinthető veszteségkomponenst, amely a tavalyi eredményt javította, azonban ilyen hatás 2025-ben már nem jelentkezett; illetve némely hitelfedezeti termék esetében a tény károk és jutalékok magasabbak voltak a félév elején előrejelzettnél, ami az eredményeket rontotta.

(éves eredménycsökkenés: 387 millió Ft): Az állomány folyamatos és bíztató bővülése mellett a portfóliócsoport eredményessége összességében pozitív, de 2023 utolsó negyedévében képzett, majd 2024 első negyedévében feloldott itt a biztosító egy jelentősnek tekinthető veszteségkomponenst, amely a tavalyi eredményt javította, azonban ilyen hatás 2025-ben már nem jelentkezett; illetve némely hitelfedezeti termék esetében a tény károk és jutalékok magasabbak voltak a félév elején előrejelzettnél, ami az eredményeket rontotta. Rendszeres díjas unit-linked termékek (éves eredménycsökkenés: 215 millió Ft): a 2024. első negyedévében feloldott kártartalék felszabadításához hasonló lépésre az idén nem volt szükség, ami éves összehasonlításban romlást okoz; a biztosítások mögött lévő befektetések hozama elsősorban a dollár gyengülésének következtében 2025. első félévében elmaradt a tervezett szinttől, amely a szolgáltatási margin (CSM) csökkenését és ezáltal az eredmény csökkenését is okozta; 2024. év végén megvizsgálta és frissítette a biztosító a költség-, és ügyfélviselkedési feltételezéseket, amely a portfóliócsoport jövőben elvárt szolgáltatási eredményeit (szolgáltatási margint, CSM-t) és annak feloldása révén az idei évi eredményt is rontotta.

Az egyszeri díjas unit-linked, a hagyományos rendszeres díjas megtakarítási termékek, a kockázati életbiztosítási, a kezesi biztosítási, valamint a lakossági vagyonbiztosítási termékek eredményessége a fentieknél sokkal kisebb mértékben változott.

Stagnáló árfolyam

A CIG Pannónia árfolyama az utóbbi mintegy négy hónapos időszakban nem tükrözte a biztosító fokozatos eredményjavulását, inkább stagnálást mutatott, és döntően a 340-380 forintos sávban mozgott.

