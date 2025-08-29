Két titokozatos nagy ügyfél kezében van az Nvidia jövője?

A vállalat szerdai pénzügyi jelentése szerint

az "A ügyfél" a teljes bevétel 23%-át, míg a "B ügyfél" 16%-át tette ki.

Ez jelentős növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest, amikor a két legnagyobb ügyfél csak 14%, illetve 11%-kal részesedett az eladásokból.

Az információ újabb aggodalmakat indított azzal kapcsolatban, hogy az Nvidia robbanásszerű növekedését vajon csak néhány nagy felhőszolgáltató, mint a Microsoft, Amazon, Google és Oracle hajtja-e. Colette Kress, az Nvidia pénzügyi igazgatója közölte, hogy a "nagy felhőszolgáltatók" a vállalat adatközponti bevételének mintegy 50%-át adják, ami különösen fontos, mivel ez az üzletág tette ki a cég teljes bevételének 88%-át a második negyedévben.

"Voltak olyan időszakok, amikor bevételünk jelentős része korlátozott számú ügyféltől származott, és ez a tendencia folytatódhat" - írta az Nvidia a jelentésben. Az elemzők egyre inkább a felhőszolgáltatók tőkeberuházási terveit vizsgálják az Nvidia jövőbeli növekedésének modellezéséhez.

Nem egyértelmű azonban, hogy az "A ügyfél" és a "B ügyfél" felhőszolgáltatók-e. Az Nvidia a jelentésben "közvetlen ügyfelekként" hivatkozik rájuk, akik nem a chipek végfelhasználói, hanem olyan cégek, amelyek a chipeket teljes rendszerekbe vagy áramköri lapokba építik be, majd ezeket értékesítik adatközpontoknak, felhőszolgáltatóknak és végfelhasználóknak.

A vállalat azt is közölte, hogy két közvetett ügyfele egyenként több mint 10%-kal járult hozzá a teljes bevételhez, elsősorban az A és B ügyfeleken keresztül vásárolt rendszerekkel. Emellett egy "AI kutatás-fejlesztési vállalat" is "jelentős" bevételt hozott mind közvetlen, mind közvetett ügyfeleken keresztül.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint a vállalat új előrejelzése szerint 2030-ig 3-4 ezer milliárd dolláros AI infrastruktúra épülhet ki. Egy 50 milliárd dolláros, AI-fókuszú adatközpont teljes költségének akár 70%-át is az Nvidia termékei tehetik ki. Huang szerint ez reális cél a következő öt évre, mivel csak a négy legnagyobb hyperscaler idén 600 milliárd dollárt költ vagy tervez költeni erre a területre.

Az Nvidia árfolyama tegnap kis mínuszban zárt a gyorsjelentést követően.

