Kijött a fontos adat - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a várakozásokkal megegyező inflációs adatok érkeztek a tengerentúlról. Komolyabb reakciót egyelőre nem is váltott ki a friss információ a tőkepiacokon, a dollár piacán és a határidős részvényindexeknél sincsenek nagy elmozdulások.

A legmarkánsabb mozgást talán az aranynál láthatjuk, melynek árfolyama emelkedni kezdett az adat megérkezése után, ám napon belül még így is 0,1 százalékos a mínusz.