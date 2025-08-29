Kijött a fontos adat - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma reggel itthonról a júliusi külkereskedelmi adat került publikálására, emellett Európából jöttek lényeges bejelentések, egyrészt a francia GDP-adat, másrészt pedig a német inflációs statisztika, délután pedig az amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely a várakozásoknak megfelelően alakult.
Meglepte az elemzőket, szárnyal az Alibaba részvénye
Az Alibaba a második negyedévben a vártnál jobb eredményt ért el, amit a felhőalapú számítástechnikai részleg gyorsuló értékesítése és az e-kereskedelmi üzletág folyamatos fellendülése táplált, bár a bevételek elmaradtak az elemzői várakozásoktól - számolt be a Cnbc. A befektetők örömmel fogadták a számokat, nagy rali jöhet ma a részvénynél.
Nincs nagy tőkepiaci hatása az amerikai inflációs adatnak
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a várakozásokkal megegyező inflációs adatok érkeztek a tengerentúlról. Komolyabb reakciót egyelőre nem is váltott ki a friss információ a tőkepiacokon, a dollár piacán és a határidős részvényindexeknél sincsenek nagy elmozdulások.
A legmarkánsabb mozgást talán az aranynál láthatjuk, melynek árfolyama emelkedni kezdett az adat megérkezése után, ám napon belül még így is 0,1 százalékos a mínusz.
Alakulnak a jó hírek az USA-ban
A várakozásokkal megegyező infláció mellett, erős reálgazdasági adatok érkeztek egy olyan piaci helyzetben, amikor a többség egy más helyzete készültek. Mutatjuk, mit jelentenek a bejövő adatok a teljes kép szempontjából.
Visszaesett a profit a BIF-nél az első félévben
A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) árbevétele az idei első félévben mérsékelten nőtt, miközben a költségek emelkedése és az ingatlanok átértékelése miatt az adózott eredmény közel ötödével visszaesett. A társaság ugyanakkor stabil portfólióval és jelentős osztalékfizetéssel zárta az időszakot.
Meglepő számokat közölt a világ legnagyobb EV-gyártója
Nagyot zuhant a BYD második negyedéves nyeresége.
Csökkent a vezérigazgatóhoz köthető Célépbau részesedése az Épduferrben
Az Épduferr Nyrt. közölte, hogy a Célépbau Kft., amely szoros kapcsolatban áll a társaság vezérigazgatójával és igazgatósági elnökével, Palkovics Milán Dániellel, 2025. augusztus 28-án 10 millió darab törzsrészvényt ruházott át kölcsön jogcímén, részvényenként 0,5 forintos díj ellenében.
Korrekcióban a magyar tőzsde sztárja
Az Otthon Start program július 2-i bejelentése óta több mint 6,5-szörösére emelkedett az Épduferr részvényeinek árfolyama, a papír pedig az utóbbi hetekben a magyar tőzsde egyik sztárjává nőtte ki magát.
Most azonban kezdődött egy kis korrekció, 4,3 százalékos mínuszban van most az árfolyam:
A forgalom is alacsony: a kereskedés eddigi részében alig több mint 64,6 millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.
Hamarosan 1000 milliárd forintos árbevételű cég lehet a 4iG
A 4iG Csoport éves árbevétele hamarosan megközelítheti az 1000 milliárd forintot – mondta el Fekete Péter, a társaság vezérigazgatója a féléves gyorsjelentést bemutató tájékoztatón. A cégvezető a lezárt negyedév számai mellett beszélt a kilátásokról, valamint az idei évre várható növekedésről.
Drámai számokat közölt az orosz olajóriáis
A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője jelentős nyereségcsökkenést könyvelt el 2025 első félévében.
Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén
A Mol geotermikus energia után kutat és ehhez 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében, hogy megvizsgálja a geotermikus energiahasznosítás lehetőségét. Arra keresik a választ, hogy van-e a területen olyan magas hőmérsékletű rétegvíz, amelynek hasznosításával a finomító működését fenntarthatóbbá lehetne tenni.
Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde
A BUX már 0,5 százalékos mínuszban van.
A blue chipek közül a Telekom már 1, az OTP 0,6, a Mol pedig 0,5 százalékos mínuszban van, míg a Richter stagnál.
Megtérül Trump újraválasztásának támogatása: újabb döntéssel segíti a kriptovaluta ipart
Az amerikai kormány elkezdte a hivatalos adatok blokkláncokon való közzétételét, ami jelzi, hogy a szabályozó teljes mellszélességgel támogatja a technológiát – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. Az intézkedés két legyet üt egy csapásra: a blokkláncok új, innovatív használati lehetőségeit nyitja meg, miközben kedvező helyzetbe hozza a Donald Trump újraválasztási kampányát támogató vállalatokat.
Trump fia szerint jöhet az 1 millió dolláros bitcoin
Eric Trump a hongkongi Bitcoin Asia konferencián kijelentette, hogy a Trump család nagyra értékeli a Bitcoin közösséget, amely apját, Donald Trumpot támogatta, és előrevetítette, hogy a kriptovaluta értéke elérheti az 1 millió dollárt.
Hatalmas biznisz Kanadában: bekebelezi egy versenytársát a pénzügyi óriás
A Desjardins Group 1,7 milliárd kanadai dolláros (kb. 420 milliárd forintos) készpénzes ügylet keretében felvásárolja a Guardian Capital Group Ltd.-t, ezzel létrejön Kanada egyik legnagyobb vagyonkezelője – számolt be a Bloomberg.
Nagy visszaesést hoz a dán gazdaságban a Novo Nordisk szenvedése
A dán kormány az idei GDP‑növekedésre vonatkozó várakozását 3-ról 1,4 százalékra csökkentette, miután jelentősen visszaesett az utóbbi hónapokban a gyógyszergyártó Novo Nordisk teljesítménye.
A vállalat részvényei ma 0,8 százalékos, idén pedig már mintegy 42,5 százalékos mínuszban vannak.
Kis esés
Kis mínuszban vannak a vezető indexek Európában, a DAX, a FTSE, illetve a CAC is egyaránt 0,1 százalékos mínuszban van.
Kis pluszban a magyar tőzsde
0,1 százalékos pluszban nyitott a BUX péntek reggel.
A blue chipek vegyes képet mutatnak. Amíg a Richter 0,5, az OTP pedig 0,2 százalékot emelkedett, addig a Mol és a Telekom is 0,3 százalékot esett.
Itt vannak a 4iG friss számai: mutatjuk, hogy teljesít a legújabb üzletág
Növekedett a 4iG nettó árbevétele és EBITDA-ja 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest – derül ki a cég által ma reggel közzétett gyorsjelentésből. Az eredmény növekedését a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította, a most épülő űr-és védelmi szegmens egyelőre veszteséges az EBITDA szintjén.
Itt vannak a 4iG friss számai: mutatjuk, hogy teljesít a legújabb üzletág
Növekedett a 4iG nettó árbevétele és EBITDA-ja 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest – derül ki a cég által ma reggel közzétett gyorsjelentésből. Az eredmény növekedését a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította, a most épülő űr-és védelmi szegmens egyelőre veszteséges az EBITDA szintjén.
Gondok vannak az egyik legnépszerűbb kriptotőzsdével
A Binance kriptotőzsde pénteken bejelentette, hogy a határidős kereskedés átmenetileg nem elérhető a platformján.
Jelentett a CIG Pannónia: nő a nyereség, jól húz a banki értékesítés
Az első félév egészét 2,141 milliárd forintos konszolidált adózott nyereséggel zárta a CIG Pannónia, miután az első negyedévre korábban 805 milliós profitot mutatott ki. A biztosítási tevékenységből származó eredmény 50%-kal, az adózott eredmény 5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A díjbevételek 23%-kal növekedtek, így meghaladták a 32,6 milliárd forintot a biztosítónál az év első felében, az értékesítés legerősebb húzóereje most is a banki csatorna, vagyis az MBH Bank hálózata volt.
Megjött a jelzés: az elemzők szerint közel 50 százalékot emelkedhet ez a részvény
Nincs hiány izgalmakból a tőzsdéken: miközben a befektetők épp az Nvidia gyorsjelentését és a Federal Reserve közelgő kamatvágásait árazzák, több izgalmas befektetési lehetőség is kínálkozik. Ezek közül mutatunk egyet: a Bank of America szerint ugyanis van egy részvény, melynek részvényei sokkal többet érhetnek, és ez a papír lehet a következő hónapok sztárja. Lássuk, melyik részvényről is van szó, és hogy mit érdemes tudni erről a befektetésről.
Kis mozgások várhatóak
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,61 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,61 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,07 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,12 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a júliusi külkereskedelmi adat érkezik, emellett Európából jönnek lényeges bejelentések, egyrészt a francia GDP-adat, másrészt pedig a német inflációs statisztika, melyek akár a devizapiacon is vethetnek hullámokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 30,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 636,9
|0,2%
|1,9%
|1,8%
|7,3%
|11,1%
|59,3%
|S&P 500
|6 501,86
|0,3%
|2,1%
|1,8%
|10,5%
|16,3%
|85,3%
|Nasdaq
|23 703,45
|0,6%
|2,4%
|1,5%
|12,8%
|22,5%
|97,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 828,79
|0,7%
|0,5%
|4,5%
|7,4%
|11,6%
|87,2%
|Hang Seng
|24 998,82
|-0,8%
|-0,4%
|-2,2%
|24,6%
|41,3%
|-1,7%
|CSI 300
|4 463,78
|1,8%
|4,1%
|7,9%
|13,4%
|35,8%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 039,92
|0,0%
|-1,0%
|0,3%
|20,7%
|28,0%
|84,5%
|CAC
|7 762,6
|0,2%
|-2,2%
|-0,5%
|5,2%
|2,4%
|55,2%
|FTSE
|9 216,82
|-0,4%
|-1,0%
|1,5%
|12,8%
|10,5%
|54,6%
|FTSE MIB
|42 447,1
|0,2%
|-1,3%
|4,2%
|24,2%
|25,3%
|113,9%
|IBEX
|15 071,4
|0,3%
|-1,5%
|6,0%
|30,0%
|33,0%
|111,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 752
|-0,5%
|-2,2%
|2,4%
|30,8%
|42,4%
|197,8%
|ATX
|4 652,04
|0,0%
|-3,3%
|2,0%
|27,0%
|25,7%
|106,5%
|PX
|2 282,42
|-0,2%
|-1,2%
|2,8%
|29,7%
|45,0%
|151,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 780
|-0,8%
|-3,0%
|4,7%
|37,3%
|62,7%
|192,2%
|Mol
|2 950
|-0,5%
|-1,9%
|-3,9%
|8,1%
|8,5%
|76,6%
|Richter
|10 490
|-0,3%
|-2,4%
|0,4%
|0,9%
|-1,5%
|45,7%
|Magyar Telekom
|1 960
|0,3%
|-1,0%
|12,0%
|53,8%
|92,5%
|447,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,96
|0,7%
|0,6%
|-4,2%
|-10,3%
|-13,9%
|51,2%
|Brent
|68,68
|0,9%
|1,5%
|-2,1%
|-8,1%
|-13,1%
|52,2%
|Arany
|3 411,68
|0,7%
|2,2%
|3,1%
|30,0%
|36,1%
|73,5%
|Devizák
|EURHUF
|396,9500
|-0,1%
|0,2%
|-0,2%
|-3,5%
|0,9%
|12,1%
|USDHUF
|340,1311
|-0,7%
|-0,3%
|-0,4%
|-14,4%
|-3,8%
|14,3%
|GBPHUF
|458,9951
|-0,1%
|0,2%
|0,1%
|-7,8%
|-1,6%
|15,6%
|EURUSD
|1,1671
|0,7%
|0,5%
|0,3%
|12,7%
|4,9%
|-1,9%
|USDJPY
|147,8650
|0,0%
|-0,2%
|-0,3%
|-5,9%
|2,3%
|40,4%
|GBPUSD
|1,3513
|0,4%
|0,6%
|0,7%
|7,9%
|2,3%
|1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 581
|1,2%
|0,1%
|-4,6%
|19,3%
|90,7%
|875,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|-0,8%
|-2,9%
|-5,1%
|-8,4%
|9,0%
|484,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|0,1%
|-2,1%
|0,2%
|12,3%
|20,9%
|-699,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,15
|0,1%
|0,7%
|0,7%
|8,0%
|11,5%
|203,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography
Két titokozatos nagy ügyfél kezében van az Nvidia jövője?
Az Nvidia bevételének 39%-át két nagy ügyfél adta a júliusban záruló negyedévben, ami aggályokat vet fel a chipgyártó ügyfélkörének koncentrációjával kapcsolatban - közölte a Cnbc.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Meglepő számokat közölt a világ legnagyobb EV-gyártója
Nyomot hagyott az árháború a BYD számain.
Szétbombázták az oroszok Kijevet, majd közölték: Zelenszkij nem akar békét
Nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz itt semmilyen megállapodás.
Gázkazánok betiltása: meghatározó lépésre készül az EU
A háztartási energiahatékonyság teljes átalakítására készül Brüsszel.
Megérkezett minden idők legmagasabb célára az OTP-re
Tovább nőtt az optimisták tábora.
Eurostat: a magyarok harmada nem jut hozzá megfelelő ételhez
Lehangoló statisztika jelent meg.
Egy egész ország kormányát buktatták meg egyetlen bírói ítélettel
Jöhet a teljes politikai bénultság az ázsiai államban.
Csökkent a vezérigazgatóhoz köthető Célépbau részesedése az Épduferrben
Az 5 százalékos küszöb alá mérséklődött.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A lakáshitel drágább, de van legális kiskapu - a közjegyzői díjak új szabályai
Szeptember 1-jétől nőnek a lakáshitelhez kapcsolódó közjegyzői díjak - de nem mindenkinél. Aki jól választ konstrukciót, akár 85%-ot is spórolhat. Bemutatjuk, mit jelent ez az Otthon Start h
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?