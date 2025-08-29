Lezárt egy újabb felvásárlást a 4iG

Lezárta a 4iG távközlési leányvállalata a PR-Telecom felvásárlását – jelentette be a vállalat.

A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. 2024 júliusában adásvételi szerződést kötött a jelentős regionális lefedettséggel rendelkező PR-Telecom Zrt. megvásárlására. A Gazdasági Versenyhivatal a tranzakcióhoz idén júliusban adta meg a jóváhagyását. A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítését követően az ügylet a mai napon lezárult, így

a PR-Telecom Zrt. 100 százalékban a 4iG Távközlési Holding tulajdonába került.

A PR-Telecom Zrt. hálózata 10 vármegyében, közel 200 településen 236 ezer háztartást ér el, a vállalat több mint 50 ezer előfizetőt szolgál ki vezetékes - televízió, internet és telefon - szolgáltatásaival. Az akvizícióval a 4iG Csoport saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája jelentősen bővült: a tranzakció révén közel 3800 kilométer hálózattal, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó- és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz került a társaság tulajdonába.

A felvásárlás lehetővé teszi, hogy a cégcsoport egyes szolgáltatási területeken kiváltsa az idő- és forrásigényes hálózatbővítési beruházásokat. Az akvizíció a későbbiek során lehetőséget teremt olyan konvergens, vezetékes és mobil előfizetéseket kombináló csomagok bevezetésére is, amelyek egyesítik a vezetékes és mobil előfizetéseket – áll a 4iG közleményében.

A tulajdonosváltás a PR-Telecom Zrt. által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát nem befolyásolja, az előfizetők továbbra is változatlan formában vehetik igénybe a társaság szolgáltatásait.

A PR-Telecom Zrt. korábbi tulajdonosai a jövőben is részt vesznek a társaság irányításában. A vezérigazgatói feladatokat Szunyoghné Fojt Marina látja el, míg az operatív igazgató Fojt Zoltán marad.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio