Lezárt egy újabb felvásárlást a 4iG

A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. 2024 júliusában adásvételi szerződést kötött a jelentős regionális lefedettséggel rendelkező PR-Telecom Zrt. megvásárlására. A Gazdasági Versenyhivatal a tranzakcióhoz idén júliusban adta meg a jóváhagyását. A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítését követően az ügylet a mai napon lezárult, így
a PR-Telecom Zrt. 100 százalékban a 4iG Távközlési Holding tulajdonába került.
A PR-Telecom Zrt. hálózata 10 vármegyében, közel 200 településen 236 ezer háztartást ér el, a vállalat több mint 50 ezer előfizetőt szolgál ki vezetékes - televízió, internet és telefon - szolgáltatásaival. Az akvizícióval a 4iG Csoport saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája jelentősen bővült: a tranzakció révén közel 3800 kilométer hálózattal, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó- és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz került a társaság tulajdonába.
A felvásárlás lehetővé teszi, hogy a cégcsoport egyes szolgáltatási területeken kiváltsa az idő- és forrásigényes hálózatbővítési beruházásokat. Az akvizíció a későbbiek során lehetőséget teremt olyan konvergens, vezetékes és mobil előfizetéseket kombináló csomagok bevezetésére is, amelyek egyesítik a vezetékes és mobil előfizetéseket – áll a 4iG közleményében.
A tulajdonosváltás a PR-Telecom Zrt. által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát nem befolyásolja, az előfizetők továbbra is változatlan formában vehetik igénybe a társaság szolgáltatásait.
A PR-Telecom Zrt. korábbi tulajdonosai a jövőben is részt vesznek a társaság irányításában. A vezérigazgatói feladatokat Szunyoghné Fojt Marina látja el, míg az operatív igazgató Fojt Zoltán marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
