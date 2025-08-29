Végleg bezár a magyar megyeszékhely ikonikus, közel 100 éves cukrászdája

A 24.hu szúrta ki, hogy bezár az 1927 óta működő egri Sárvári Cukrászda. A Kossuth Lajos utcai fagylaltozó tulajdonosai a Facebookon közölték:

szeptember első hetében még nyitva tartanak, a készletek erejéig várják a vendégeket, utána megszűnik az üzlet.

A közleményben azt írták, a gazdasági körülmények miatt most be kell zárniuk, de ha lehetőség lesz rá, a családi tradíciót folytatva újranyitnának.

A cukrászda már 2023-ban is csak rendkívüli nyitva tartással tudott működni a magas energiaárak miatt.

A Sárvári Cukrászdát Sárvári Kálmán alapította 1927-ben, jelenlegi helyére 1937-ben költözött. A fagylaltozó hamar népszerű lett a környéken, a mester nemzetközi elismeréseket is kapott, többek között a párizsi világkiállításon. A család azóta több generáción át vitte tovább a cukrászdát.

