Nagy újítást leplezett le a MÁV vezére

Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!

– ezzel a szlogennel vezette be a MÁV a mobilalkalmazásának legújabb funkcióját, a bérlet widgetet. Az újítás révén a felhasználók a megvásárolt bérletüket vagy napijegyüket közvetlenül a telefonjuk főképernyőjére helyezhetik, így azok offline módban is elérhetők maradnak. Ez különösen hasznos lehet gyenge térerő vagy internetkapcsolat hiányában, amikor az utasok sietnek a járatukra.

Az alkalmazásban megjelent az úgynevezett shortcut funkció is, amely lehetővé teszi a gyakran használt menüpontok közvetlen elérését egy hosszabb gombnyomással. Emellett a "Tervezés" menüpontban új "Kedvenc" funkció került bevezetésre, amellyel az utasok állomásokat, településeket vagy pontos címeket menthetnek el felhasználói fiókjukhoz, így azok bármely eszközről elérhetővé válnak.

A vasúttársaság közlése szerint az új MÁV+ alkalmazás folyamatosan fejlődik, és az év végére már minden olyan szolgáltatást biztosít majd, amit a korábbi verzió. Az átállás időszakában mindkét applikáció párhuzamosan használható marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images