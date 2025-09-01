Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved

A kínai elektromosuató-gyártó közölte, hogy az április-júniusi időszakban 6,36 milliárd jüan (891 millió dollár) nettó nyereséget ért el, ami mintegy 30%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest az LSEG adatai szerint. Az eredmények annak ellenére romlottak, hogy a külföldi értékesítés bővülésének köszönhetően a vállalat bevétele 14%-kal, körülbelül 201 milliárd jüanra nőtt éves összehasonlításban.

A BYD jövedelmezőségét jelentősen rontotta a Kínában az elmúlt negyedévben kirobbant árháború.

A vállalat féléves eredményközlésében kiemelte, hogy "a fokozott árverseny és a túlzott marketingtevékenység gyakori előfordulása" a kínai elektromos járműpiacon "kedvezőtlen időszakos hatást gyakorolt az iparág fejlődésére".

A kiskereskedelmi autóárak Kínában az elmúlt két évben körülbelül 19%-kal csökkentek a Nomura közelmúltbeli jelentése szerint, amely az Autohome Research Institute iparági adataira hivatkozott. A tisztességtelen versenytől tartva a kínai hatóságok májusban figyelmeztették az autógyártókat, hogy büntetést szabnak ki az árcsökkentések további gerjesztéséért.

A kínai autógyártók, köztük a BYD is, az intenzív hazai verseny közepette új piacokon terjeszkednek világszerte. A BYD élen jár ebben a folyamatban, az elmúlt két évben Európa-szerte nyitott bemutatótermeket és versenyképes áron vezette be autóit. Júliusban a BYD több mint 13 ezer újautót a kontinensen, ami 225%-os éves növekedést jelent az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images