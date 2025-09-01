Csődbe ment egy fapados légitársaság

A Spirit Airlines, az amerikai fapados légitársaság pénteken ismét csődvédelmet kért, mindössze néhány hónappal azután, hogy márciusban kilépett előző csődeljárásából.

A floridai székhelyű légitársaság az év második negyedévében mintegy 246 millió dolláros nettó veszteséget jelentett. A pénzügyi krízis miatt a múlt héten a teljes rendelkezésre álló 275 millió dolláros hitelkeretét lehívta.

"Miután kiléptünk az előző átszervezésből, amely kizárólag a Spirit adósságának csökkentésére és tőkebevonásra irányult, világossá vált, hogy sokkal több munkára van szükség és több eszközt kell bevetnünk a Spirit jövőjének biztosításához" - nyilatkozta Dave Davis vezérigazgató.

Iparági elemzők szerint a Spirit problémái abból erednek, hogy az első csődeljárás során nem sikerült javítania költségszerkezetén.

A legutóbbi negyedévben a teljes működési költsége 1,2 milliárd dollár volt, ami a negyedéves bevételének 118%-át tette ki.

A légitársaság az átszervezés részeként csökkenti jelenlétét bizonyos piacokon, valamint jelentősen leépíti flottáját az adósság- és lízingkötelezettségeinek mérséklése érdekében. A vállalat becslése szerint ez évi több százmillió dolláros működési megtakarítást eredményezhet.

A Spirit nehézségei lehetőségeket teremtettek versenytársai számára. A Frontier Airlines már új útvonalakat indított és további terjeszkedést tervez. Elemzők szerint olyan légitársaságok, mint a Frontier, a Southwest és a United Airlines érdeklődhetnek a Spirit repülőgépei és egyéb eszközei iránt az átszervezés során.

A légitársaság közölte, hogy a bérek és juttatások kifizetése folytatódik, és teljesíti kötelezettségeit beszállítói felé a csődeljárás során. A járatok, jegyértékesítés és foglalások zavartalanul folytatódnak.

A Spirit részvényei 46%-kal estek a pénteki zárás utáni kereskedésben, és a vállalat arra számít, hogy papírjait kivezetik a tőzsdéről.

Forrás: Reuters

