Egy igen érdekes páros tarthatja életben az európai árampiacot

Az európai napenergia-beruházások jövedelmezőségének csökkenése komoly nyomást helyezett a hosszú távú áramvásárlási megállapodások (PPA-k) árazására, azonban a robbanásszerűen növekvő technológiai szektor új keresletet teremthet a megújulópiacon.

Az elmúlt időszakban a napenergia-termelők úgynevezett capture rate mutatója – vagyis az, hogy adott energiatermelők mennyire tudják a piaci átlagárat realizálni – jelentősen visszaesett Európában, számolt be a Montel. A napelemes technológia azért sajátos, mert a fotovoltaikus termelők csak nappal tudnak termelni. Ebben a napszakban pedig általában sokkal alacsonyabb a villamosenergia-piaci ár, hiszen egyre több napelemes rendszert kapcsolnak be a rendszerbe, amelyek alacsonyan tartják az árampiaci árakat.

A túlzott kínálati időszakok egyúttal leszorítják a PPA-k árát is.

A PPA (Power Purchase Agreement) egy hosszú távú szerződés, amelyben egy áramtermelő és egy fogyasztó vagy kereskedő előre rögzített áron állapodik meg a villamosenergia adásvételéről.

Németországban egy év alatt közel negyedével esett a capture rate, de Franciaországban, Lengyelországban és Görögországban is érezhető volt a visszaesés.

Ezzel párhuzamosan azonban az adatközpontok és a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazások energiaéhsége soha nem látott ütemben növekszik. Az IEA előrejelzése szerint a következő években a globális villamosenergia-kereslet mintegy 10%-át ez a szektor adhatja majd. Ez pedig kiváló terepet jelenthet a PPA-k számára, mivel

a technológiai cégeknek egyszerre van szükségük stabil árakra és jól hangzó, klímabarát zöld áramra.

Olaszországban a techvállalatok már ma is vezető szerepet töltenek be a vállalati PPA-megállapodásokban, de várhatóan más országokban is hasonló trendek bontakoznak majd ki. A szakértők szerint az AI-fejlesztések és az adatközpontok terjeszkedése önmagában új lendületet adhat az európai PPA-piacnak.

A piac fenntarthatóságához ugyanakkor elengedhetetlen lesz a rugalmassági megoldások szélesebb körű beépítése. Az energiatárolás, a szabályozható termelés és a fogyasztói oldali optimalizáció mind kulcsfontosságú tényezők lehetnek a megújulók rendszerbe illesztésében. Ha a megfelelő piaci modellek és digitális eszközök rendelkezésre állnak, a PPA-k egyszerre jelenthetnek stabil árazást a technológiai szektornak és kiszámítható bevételt a megújulófejlesztőknek.

Szakértők szerint az energetikai és a technológiai iparágak fejlődésének összehangolása

gyorsíthatja a zöld átállást.

A PPA-k így nemcsak a napenergia-projektek megmentői lehetnek, hanem az európai digitalizáció és az AI-robbanás egyik kulcstényezőjévé is válhatnak.

