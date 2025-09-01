Emelkedéssel kezdték a szeptembert az európai tőzsdék

Nagy forgalommal emelkedik a mai kereskedésben a 4iG részvény, az átlaghoz képest közel a kétszerese a mai részvénypiaci forgalom eddig, és a magyar tőzsde harmadik legnagyobb forgalmú papírja az OTP és a Mol után.

A 4iG árfolyama mérsékelt, 2 százalékos pluszban áll.

A 4iG pénteken tette közzé második negyedéves eredményeit és a menedzsment pozitív hangvételű tájékoztatót tartott az eredményekről, melyben arról beszélt a cég, hogy

hamarosan 1000 milliárd forintos árbevételű cégcsoport lehet

idén a bevételek növekedési üteme várhatóan meghaladja a 10 százalékot

és a nemzetközi kötvénypiacra is kilépne a növekedés finanszírozásához.