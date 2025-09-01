Emelkedéssel kezdték a szeptembert az európai tőzsdék

Vallottak a profik: ezt az 5 részvényt kell venni szeptemberben
Itt a szeptember, a profik pedig ismét megtették tétjeiket, hogy melyek lehetnek a hónap legjobb befektetései. Ezúttal a Morgan Stanley elemzőinek legfrissebb ajánlásaival foglalkozunk. A listán több izgalmas részvény is szerepel. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudni ezekről a papírokról, és azt is, hogy mekkora potenciális hozammal kecsegtetnek.
Nagyot ment a magyar tőzsde
Felülteljesített és 1,2 százalékos pluszban zárt szeptember első napján a BUX index.
A blue chipek közül a Richter 2, az OTP 1,5, a Magyar Telekom 0,8, a Mol pedig 0,6 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.
Zuhan az Alteo
Az Alteo árfolyama már 6,8 százalékos pluszban van a vártnál gyengébb negyedéves számok hatására.
Esik az Alteo
Esik az Alteo árfolyama, 3,4 százalékos mínuszban áll jelenleg a részvény. A vállalat ma délután tette közzé féléves jelentését és befektetői prezentációját, amelyről hamarosan részletes elemzéssel jelentkezünk.
Ugrik a Gránit Bank árfolyama
A magyar tőzsde legjobban teljesítő részvénye ma a Gránit Bank, a papírok 8 százalékos pluszban állnak, közel az átlagosnak megfelelő forgalom mellett. A vállalat papírjaira pénteken két elemzői vélemény is érkezett, az MBH Bank és az Equilor is vételre ajánlja a részvényeket.
Nincs megállás: tovább fűtheti a tőzsdéket a mesterséges intelligencia-őrület
További 20 százalékkal emelkedhet az S&P 500 index 2026 végéig, amit a mesterséges intelligencia körüli eufória hajthat – véli az Evercore ISI stratégája.
Katalizátort tud-e váltani az amerikai részvénypiaci bika?
Augusztus legvégére egyre több, az AI-sztorit vezető részvény kifulladt kisebb-nagyobb mértékben. Az idei nyáron az amerikai részvénypiaci bika legfőbb hajtóereje az újjáéledő AI-sztori volt. Egy esetleges, mesterséges intelligenciához köthető részvényeket érintő korrekció vagy oldalazás esetén a legfontosabb kérdés az, hogy jöhet-e katalizátorváltás az előttünk álló hetekben, például egy monetáris lazítás formájában.
Jó a hangulat a tőzsdéken
Enyhén pozitív a hangulat az irányadó európai tőzsdéken és a BUX is pluszban áll a kereskedési nap felénél.
Itt a friss hazai brókersorrend: mutatjuk, ki nyerte meg az augusztust
Naponta átlagban 15 milliárd forintos forgalom volt a budapesti tőzsdén augusztusban, aminek közel kétharmadát az OTP adta. Tavaly augusztushoz képest jóval nagyobb volt a forgalom a hazai tőzsdén, a brókercégek közül pedig a Wood végzett ezúttal az élen.
Szünetel a sajátrészvény-vásárlás az Opusnál
Egy időre leáll a saját részvény vásárlásával az Opus Global – tette közzé a vállalat.
Nagy forgalommal emelkedik a 4iG
Nagy forgalommal emelkedik a mai kereskedésben a 4iG részvény, az átlaghoz képest közel a kétszerese a mai részvénypiaci forgalom eddig, és a magyar tőzsde harmadik legnagyobb forgalmú papírja az OTP és a Mol után.
A 4iG árfolyama mérsékelt, 2 százalékos pluszban áll.
A 4iG pénteken tette közzé második negyedéves eredményeit és a menedzsment pozitív hangvételű tájékoztatót tartott az eredményekről, melyben arról beszélt a cég, hogy
- hamarosan 1000 milliárd forintos árbevételű cégcsoport lehet
- idén a bevételek növekedési üteme várhatóan meghaladja a 10 százalékot
- és a nemzetközi kötvénypiacra is kilépne a növekedés finanszírozásához.
Súlyos zavargások robbantak ki a délkelet-ázsiai országban, megütötték a tőzsdét is
Jelentős esés bontakozott ki az indonéz tőzsdén, miután az országban növekvő megélhetési költségek, a képviselői fizetések és a rendőri erőszak miatt kialakult tüntetések negatívan hatnak a befektetői hangulatra - tudósított a Cnbc.
Nem csak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere
Jelentősen emelkedik hétfőn a Novo Nordisk árfolyama, miután a vállalat pozitív teszteredményeket közölt súlycsökkentő szeréről a hétvégén.
Jó hír érkezett Európából
Az euróövezeti gyáripar 2022 közepe óta először mutatott növekedést augusztusban, amit a belföldi kereslet és termelés fellendülése támogatott.
Veszélyes zónába ért a bitcoin
Miközben az ethereum új csúcsra szárnyalt, látványosan elfogyott a lendület a bitcoinnál. Éppen ezért most megnéztük, hogy a mostani korrekciónak hol lehet az alja, és hol lehet érdemes gondolkozni a beszállókon.
Emelkedéssel nyit Európa
Pluszokkal indul a hét az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,3 százalékot erősödött, a DAX 0,4 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal, az FTSE-100 0,4 százalékkal menetelt felfelé. A magyar piacon is jó hangulatban kezdődik szeptember, a blue chipek közül egyedül a Mol esik.
Emelkednek a hazai blue chipek, csak a Mol gyengélkedik
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek közül egyedül a Mol kezdi eséssel a kereskedést, a midcapek közül pedig a 4iG emelkedik jelentősebbet.
Itt a nagy kitörés az aranynál!
Ötödik nekifutásra sikeresen birkózott meg a betonfallal az arany árfolyama, amit követően most új történelmi csúcsra törhet a nemesfém. De milyen szintekre érdemes odafigyelni, és egyáltalán, hogyan jutottunk idáig?
Ingatlant értékesített a Rába
Összesen több mint 5 milliárd forint értékben értékesített ingatlant a Rába - derült ki a cég tájékoztatásából.
Lendületben az arany, négy hónapja nem látott magasságban az árfolyam
Az arany több mint négy hónapos csúcsra emelkedett hétfőn, miközben az ezüst ára több mint egy évtized után először lépte át a 40 dolláros szintet.
Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények
Megütötték a dél-koreai chipgyártók részvényeit a tőzsdén, miután az Egyesült Államok kulcsfontosságú engedélyt vont meg tőlük.
Csődbe ment egy fapados légitársaság
A Spirit Airlines, az amerikai fapados légitársaság pénteken ismét csődvédelmet kért, mindössze néhány hónappal azután, hogy márciusban kilépett előző csődeljárásából.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette pénteken saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, augusztus 29-én 39 215 darab saját részvényt vásárolt 583,3 Ft/db átlagáron, 22,9 millió forint értékben a tőzsdei kereskedésben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43 208 161 db, csoport szinten összesen 161 620 982 db (23,14%).
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
A BYD részvényei közel 8 százalékot zuhantak, miután a kínai elektromos autógyártó jelentős nyereségcsökkenésről számolt be a második negyedévre az országban zajló agresszív árháború közepette - írta meg a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Péntek délután amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely bár a várakozásoknak megfelelően alakult, de lefordulást okozott az amerikai tőzsdéken.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot esett, amit a félvezetőgyártó cégek részvényei vezettek. A Hang Seng 1,7 százalékos pluszban áll, az egyedi sztorik körül itt kiemelhető az Alibaba, amely több mint 17 százalékot ugrott, miután erős növekedésről számolt be a cég, amit az AI segített a cloud üzletágban. A Shanghai Composite 0,2 százalékot erősödött és 10 éves csúcs közelében áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg az FTSE-100 kis eséssel nyithat.
- Az amerikai tőzsdéken ma nemzeti ünnep miatt nincs tőzsdei kereskedés.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az ipari termelői árak adatait közli, melyek azonban várhatóan nem lesznek jelentős hatással a piacokra. A tengerentúlon kereskedési szünnap lesz (Labor Day), viszont érkeznek fontos beszerzési menedzserindexek Nyugat-Európából és Amerikából is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 31,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 544,88
|-0,2%
|-0,2%
|2,0%
|7,1%
|10,2%
|58,9%
|S&P 500
|6 460,26
|-0,6%
|-0,1%
|1,4%
|9,8%
|15,5%
|84,2%
|Nasdaq
|23 415,42
|-1,2%
|-0,4%
|0,5%
|11,4%
|21,2%
|95,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 718,47
|-0,3%
|0,2%
|5,0%
|7,1%
|11,4%
|86,7%
|Hang Seng
|25 077,62
|0,3%
|-1,0%
|-1,8%
|25,0%
|41,0%
|-1,4%
|CSI 300
|4 496,76
|0,7%
|2,7%
|8,3%
|14,3%
|37,2%
|-7,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 902,21
|-0,6%
|-1,9%
|-1,3%
|20,1%
|26,4%
|83,4%
|CAC
|7 703,9
|-0,8%
|-3,3%
|-2,0%
|4,4%
|0,8%
|54,0%
|FTSE
|9 187,34
|-0,3%
|-1,4%
|0,6%
|12,4%
|9,6%
|54,1%
|FTSE MIB
|42 196,2
|-0,6%
|-2,6%
|2,3%
|23,4%
|23,4%
|112,7%
|IBEX
|14 935,8
|-0,9%
|-3,0%
|4,1%
|28,8%
|31,5%
|109,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 554,6
|-1,2%
|-2,8%
|1,5%
|29,3%
|40,1%
|194,3%
|ATX
|4 614,36
|-0,8%
|-3,6%
|0,9%
|26,0%
|24,5%
|104,8%
|PX
|2 267,93
|-0,6%
|-1,4%
|1,7%
|28,8%
|43,3%
|149,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 530
|-0,8%
|-3,9%
|3,6%
|36,1%
|59,8%
|189,8%
|Mol
|2 914
|-1,2%
|-1,2%
|-4,2%
|6,7%
|7,5%
|74,5%
|Richter
|10 270
|-2,1%
|-3,9%
|-1,2%
|-1,3%
|-4,3%
|42,6%
|Magyar Telekom
|1 924
|-1,8%
|-2,0%
|9,9%
|51,0%
|88,6%
|437,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,36
|-0,9%
|0,4%
|-8,4%
|-11,2%
|-16,3%
|49,8%
|Brent
|68,68
|0,0%
|1,3%
|-5,3%
|-8,1%
|-14,4%
|52,2%
|Arany
|3 441,44
|0,9%
|1,9%
|3,3%
|31,1%
|36,4%
|75,0%
|Devizák
|EURHUF
|396,8500
|0,0%
|0,6%
|-0,8%
|-3,5%
|1,0%
|12,1%
|USDHUF
|339,0432
|-0,3%
|0,7%
|-2,3%
|-14,7%
|-4,5%
|14,0%
|GBPHUF
|458,3701
|-0,1%
|0,5%
|-0,8%
|-7,9%
|-1,8%
|15,4%
|EURUSD
|1,1705
|0,3%
|-0,1%
|1,6%
|13,0%
|5,7%
|-1,6%
|USDJPY
|146,9750
|0,0%
|0,1%
|-1,0%
|-6,5%
|1,1%
|39,6%
|GBPUSD
|1,3511
|0,0%
|-0,1%
|1,4%
|7,9%
|2,7%
|1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 362
|-3,7%
|-7,3%
|-8,1%
|14,8%
|82,5%
|839,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,2
|0,4%
|-0,9%
|-2,7%
|-8,1%
|8,6%
|486,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|0,9%
|0,1%
|1,1%
|13,3%
|20,6%
|-704,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,53
|5,3%
|5,5%
|5,6%
|13,7%
|17,3%
|219,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
