Emelkednek a hazai blue chipek, csak a Mol gyengélkedik

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek közül egyedül a Mol kezdi eséssel a kereskedést, a midcapek közül pedig a 4iG emelkedik jelentősebbet.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, így jelenleg 102 966 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Graphisoft Park és az ANY indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

