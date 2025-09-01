Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények

Az SK Hynix és a Samsung Electronics részvényei hétfőn jelentősen estek, miután
Washington visszavonta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé tették számukra amerikai félvezető gyártóberendezések beszerzését kínai üzemeik számára.
A korlátozás 120 nap múlva lép életbe.
A két dél-koreai vállalat eddig mentességet élvezett az USA Kínával szembeni átfogó chip-exportkorlátozásai alól. A cégek együttesen a globális DRAM-piac mintegy 70%-át, valamint a NAND-piac 54%-át uralják, amelyek kulcsfontosságú chipek az adatközpontok és a mesterséges intelligencia működtetésében.
Az SK Hynix részvényei 5%-kal zuhantak. Elemzők szerint a vállalat DRAM és NAND termelésének 30-40%-a Kínában található. A Samsung kevésbé érintett, mivel csak NAND-gyártása van Kínában, bár ez is jelentős, a termelés körülbelül harmadát teszi ki. Részvényei 2,6%-kal estek.
Az NH Investment & Securities vezető elemzője a Reutersnek elmondta, hogy véleménye szerint a rövid távú hatás korlátozott lesz. "A Samsung és az SK Hynix elsősorban Dél-Koreában tervezte új gyártósorait és folyamatait, miközben Kínában a terv a jelenlegi állapot fenntartása volt" - mondta. Hozzátette azonban, hogy Washington lépése előnyt jelenthet olyan versenytársaknak, mint a Micron, amelyek kevésbé függenek a kínai gyártóhelyektől.
Az SK Hynix közölte, hogy szoros kapcsolatot tart fenn mind a koreai, mind az amerikai kormánnyal, és megteszi a szükséges intézkedéseket az üzleti hatások minimalizálása érdekében. A Samsung nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Elemzők szerint a két vállalat bővítheti együttműködését kínai berendezésgyártókkal, hogy stabilizálja kínai működését, ha az amerikai gépeket nem tudják időben beszerezni.
A dél-koreai chip-összeszerelő és termékbeszállító cégek részvényei szintén estek hétfőn, mivel aggodalmak merültek fel, hogy őket is érintheti a korlátozás. A Hana Micron 2,2%-kal, a Hanmi Semiconductor pedig 4,8%-kal csökkent.
Donald Trump amerikai elnök emellett 100%-os vámot helyezett kilátásba a félvezetők importjára. Bár a Samsung és az SK Hynix mentesülhet ez alól az Egyesült Államokban történő beruházásaik és gyárépítéseik miatt, a vámok valószínűleg jelentősen megzavarnák a komplex és globális ellátási láncot.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények
Nem kímélik a Samsung papírjait sem.
Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek
A Krasznodari határterületről érkeztek felvételek.
Csődbe ment egy fapados légitársaság
Idén már másodszor.
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
Jelentősen esett a nyereség.
Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk
Van élet a Fed döntése előtt is.
Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét
A parlament korábbi elnökét ölték meg.
Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is
Esetenként több százezer forintos kedvezményeket is nyújtanak.
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsejétől elérhető Otthon Start hitelt. A támogatott kölcsön kamata 2,85% lesz.   A Gr
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?