Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények

Megütötték a dél-koreai chipgyártók részvényeit a tőzsdén, miután az Egyesült Államok kulcsfontosságú engedélyt vont meg tőlük.

Az SK Hynix és a Samsung Electronics részvényei hétfőn jelentősen estek, miután

Washington visszavonta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé tették számukra amerikai félvezető gyártóberendezések beszerzését kínai üzemeik számára.

A korlátozás 120 nap múlva lép életbe.

A két dél-koreai vállalat eddig mentességet élvezett az USA Kínával szembeni átfogó chip-exportkorlátozásai alól. A cégek együttesen a globális DRAM-piac mintegy 70%-át, valamint a NAND-piac 54%-át uralják, amelyek kulcsfontosságú chipek az adatközpontok és a mesterséges intelligencia működtetésében.

Az SK Hynix részvényei 5%-kal zuhantak. Elemzők szerint a vállalat DRAM és NAND termelésének 30-40%-a Kínában található. A Samsung kevésbé érintett, mivel csak NAND-gyártása van Kínában, bár ez is jelentős, a termelés körülbelül harmadát teszi ki. Részvényei 2,6%-kal estek.

Az NH Investment & Securities vezető elemzője a Reutersnek elmondta, hogy véleménye szerint a rövid távú hatás korlátozott lesz. "A Samsung és az SK Hynix elsősorban Dél-Koreában tervezte új gyártósorait és folyamatait, miközben Kínában a terv a jelenlegi állapot fenntartása volt" - mondta. Hozzátette azonban, hogy Washington lépése előnyt jelenthet olyan versenytársaknak, mint a Micron, amelyek kevésbé függenek a kínai gyártóhelyektől.

Az SK Hynix közölte, hogy szoros kapcsolatot tart fenn mind a koreai, mind az amerikai kormánnyal, és megteszi a szükséges intézkedéseket az üzleti hatások minimalizálása érdekében. A Samsung nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Elemzők szerint a két vállalat bővítheti együttműködését kínai berendezésgyártókkal, hogy stabilizálja kínai működését, ha az amerikai gépeket nem tudják időben beszerezni.

A dél-koreai chip-összeszerelő és termékbeszállító cégek részvényei szintén estek hétfőn, mivel aggodalmak merültek fel, hogy őket is érintheti a korlátozás. A Hana Micron 2,2%-kal, a Hanmi Semiconductor pedig 4,8%-kal csökkent.

Donald Trump amerikai elnök emellett 100%-os vámot helyezett kilátásba a félvezetők importjára. Bár a Samsung és az SK Hynix mentesülhet ez alól az Egyesült Államokban történő beruházásaik és gyárépítéseik miatt, a vámok valószínűleg jelentősen megzavarnák a komplex és globális ellátási láncot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

