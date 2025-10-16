  • Megjelenítés
Kriptopiac 2026: biztos, hogy jó irányba tart a szabályozás?
Podcast

Kriptopiac 2026: biztos, hogy jó irányba tart a szabályozás?

Portfolio
Az MBH Bank, a Dorsum és a Decent Investments szakértőit kérdeztük a Portfolio Business Podcastban. A Portfolio Business Podcast legújabb adásában a kriptovilág és a pénzügyi innováció metszetét vizsgáljuk. Vendégeink: Léder Tamás (MBH Bank, digitális üzleti kompetenciák igazgatója), Fischer Bálint (Dorsum, üzletfejlesztési igazgató) és Szabó Dávid (Decent Investments, HOLD Alapkezelő, portfóliómenedzser). A kerekasztal a hazai és nemzetközi trendek üzleti hatásait, kockázatait és a következő ciklus esélyeit térképezi fel.
Beszélgetésünkben megvizsgáljuk, mekkorát ütött a nyári Btk.-módosítás a hazai kriptopiacon, megrendült-e a befektetői bizalom, és merre vezet innen az út. Keressük a bitcoin- és ether-ETF-ek helyét az intézményi portfóliókban: diverzifikáció, korrelációk, kockázatkezelés. Ütköztetjük a kereskedői stablecoinokat a bankpénzzel, és eljátszunk a gondolattal, mit borítana fel egy Amazon- vagy Walmart-coin – fájna-e ez a hagyományos pénzügyi szektornak.

Szó lesz a MiCA hazai átültetésének állásáról és minőségéről, a banki hozzáállásról, valamint a blockchain valós pénzügyi felhasználásáról a tokenizált értékpapíroktól a back-office folyamatokig: mi bizonyul tartós innovációnak, és mi csak látszatmegoldás? Végül a Bitcoin hosszú távú fenntarthatóságát boncoljuk: biztonsági költség, díjpiac, L2-k – elég lehet-e a fee-market a hálózat fennmaradásához.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

