Ingatlant értékesített a Rába

A vonatkozó számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazásnak megfelelően a Rába a 2024. október 16-án közzétett közgyűlési előterjesztésben meghatározott árverési feltételekkel árverésre bocsátotta a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti I. területrészét, valamint a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti II. területrészét.

Ahogy azt a társaság 2025. január 23-án közzétette, az MNV Zrt. végleges eredményhirdetése szerint a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti I. területrész esetében a nyertes ajánlat 3,1 milliárd forint + áfa, a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti II. területrész esetében a nyertes ajánlat 2,3 milliárd forint + áfa.

A legmagasabb vételárat ajánló két árverezővel megkötött adásvételi szerződések alapján az ügyletek az árverési feltételeknek megfelelően 2025. augusztus 28-án és 29-én realizálódtak.

A Rába árfolyama idén 19,1 százalékkal került feljebb.

