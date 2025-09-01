  • Megjelenítés
Ingatlant értékesített a Rába
Üzlet

Ingatlant értékesített a Rába

Portfolio
Összesen több mint 5 milliárd forint értékben értékesített ingatlant a Rába - derült ki a cég tájékoztatásából.

A vonatkozó számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazásnak megfelelően a Rába a 2024. október 16-án közzétett közgyűlési előterjesztésben meghatározott árverési feltételekkel árverésre bocsátotta a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti I. területrészét, valamint a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti II. területrészét.

Ahogy azt a társaság 2025. január 23-án közzétette, az MNV Zrt. végleges eredményhirdetése szerint a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti I. területrész esetében a nyertes ajánlat 3,1 milliárd forint + áfa, a Győr, 6394/46 hrsz. alatti ingatlan elvi felosztás szerinti II. területrész esetében a nyertes ajánlat 2,3 milliárd forint + áfa.

A legmagasabb vételárat ajánló két árverezővel megkötött adásvételi szerződések alapján az ügyletek az árverési feltételeknek megfelelően 2025. augusztus 28-án és 29-én realizálódtak.

A Rába árfolyama idén 19,1 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Az ingatlaneladás alaposan megdobta a Rába profitját

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bitcoin befektető tőzsde nő kripto
Üzlet
Mozgalmasan indul a hét az ázsiai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility