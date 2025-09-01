Jó a hangulat a tőzsdéken

Enyhén pozitív a hangulat az irányadó európai tőzsdéken és a BUX is pluszban áll a kereskedési nap felénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,8 százalékos pluszban áll. Míg a Mol árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a Gránit Bank és a Duna House teljesít, előbbi 4,4, utóbbi 2,1 százalékot erősödött, a sor végén a CIG Pannónia áll.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,83 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a 4iG, a Magyar Telekom és a Richter részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

