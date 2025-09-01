  • Megjelenítés
Lendületben az arany, négy hónapja nem látott magasságban az árfolyam
Üzlet

Lendületben az arany, négy hónapja nem látott magasságban az árfolyam

Portfolio
Az arany több mint négy hónapos csúcsra emelkedett hétfőn, miközben az ezüst ára több mint egy évtized után először lépte át a 40 dolláros szintet.

Az arany spot ára 0,8%-kal 3475,72 dollárra emelkedett unciánként, elérve az április 23. óta mért legmagasabb szintet. A decemberi szállítású amerikai arany határidős jegyzése 0,9%-kal 3546,10 dollárra erősödött.

Elemzők szerint az emelkedés mögött az amerikai kamatcsökkentési várakozások állnak, "Mary Daly, a San Francisco-i Fed elnökének enyhítő hangvételű nyilatkozatai segítettek a kereskedőknek túllépni a pénteki magasabb PCE (személyes fogyasztási kiadások) adatokon, és nyitva tartották az ajtót a 25 bázispontos kamatcsökkentés előtt ebben a hónapban" - nyilatkozta a Reutersnek egy elemző. Daly egy pénteki közösségi média bejegyzésben megerősítette, hogy a munkaerőpiaci kockázatok miatt támogatja a kamatcsökkentést. Az arany pedig jellemzően jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben.

Mindeközben egy amerikai fellebbviteli bíróság emellett Donald Trump amerikai elnök vámjainak nagy részét jogellenesnek minősítette, ami tovább gyengítette a dollárt és négy hónapos csúcsra küldte az aranyat - tette hozzá a szakértő.

Az ezüst ára eközben 2%-kal 40,44 dollárra emelkedett unciánként, ami 2011 szeptembere óta a legmagasabb érték.

"Az amerikai bankszünnap hozzájárul a vékonyabb likviditáshoz, ami szintén felerősíti az arany és ezüst árának mozgását" - mondta a KCM Trade vezető piaci elemzője. "Az ezüst árfolyama az alacsonyabb amerikai kamatlábakkal kapcsolatos várakozásokra reagálva emelkedik, miközben a szűkös kínálati piac is segít fenntartani a felfelé irányuló tendenciát." - nyilatkozta a Reutersnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

