Nemcsak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Közel 3 százalékot emelkedett a ma reggeli kereskedésben a Novo Nordisk árfolyama, miután a vállalat közzétette a klinikai vizsgálati adatokat, amelyek szerint a Wegovy nevű sikergyógyszerük a szívbetegségek kockázatának csökkentésében felülmúlja főbb versenytársait.

A tanulmány megállapította, hogy a Wegovy márkanév alatt forgalmazott súlycsökkentő gyógyszer, a szemaglutid folyamatos használata esetén

a szívroham, a stroke vagy a halál kockázata akár 57%-kal is csökkenhet,

a tirzepatid alkalmazásához képest – ez a Zepbound és a Mounjaro hatóanyaga, az amerikai Eli Lilly cég által gyártott rivális gyógyszereké.

Nagy a verseny az újgenerációs fogyasztószerek piacán, amit jelenleg a Novo Nordisk és az Eli Lilly uralnak és egyelőre az Eli Lilly jobban áll a hatékonyság és a felírások tekintetében a dán riválishoz képest. De a súlycsökkentés mellett számos egyéb betegségre is tesztelik a készítményeket, így a befektetők pozitívan értékelik ezeket a híreket.

A fogyasztószerek piacáról alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 28. Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ