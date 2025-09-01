Nincs megállás: tovább fűtheti a tőzsdéket a mesterséges intelligencia-őrület

További 20 százalékkal emelkedhet az S&P 500 index 2026 végéig, amit a mesterséges intelligencia körüli eufória hajthat – véli az Evercore ISI stratégája.

Az elemző a jövő év végére 7750 pontos célértéket adott az S&P 500 indexre,

amit azzal indokolt, hogy a technológiai forradalom új magasságba emeli a részvényeket és az árazási szinteket. Ez a jelenlegi legmagasabb célár a Wall Streeten a Bloomberg szerint.

Az Evercore stratégája hozzáteszi, hogy a második negyedéves jelentési szezon széles körben pozitív meglepetéseket hozott a vámok és a politikai bizonytalanság ellenére, amiben szerepe volt a mesterséges intelligencia térhódításának. Az amerikai részvények négy hónapja emelkednek, újabb rekordokat döntve, amiben az erőteljes vállalati eredmények mellett a kamatcsökkentési várakozások is szerepet játszanak. A ralit a technológia szektor hajtotta nagyrészt, az Nvidia, a Meta és a Microsoft árfolyama is több mint 20 százalékot emelkedett idén.

Az Evercore több forgatókönyvet is felvázolt a jövő évre az alapszcenárió mellett, az optimista változat szerint ha a fogyasztói és az üzleti bizalom megerősödik, az S&P 500 akár 9000 pontig szárnyalhat, viszont ha az infláció magas szinten ragad, miközben a gazdasági növekedés visszafogott marad, 5000 pontig eshet.

