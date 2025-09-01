  • Megjelenítés
Óriási adatközpontot építene a ChatGPT fejlesztője Indiában
Óriási adatközpontot építene a ChatGPT fejlesztője Indiában

Az OpenAI helyi partnereket keres Indiában egy legalább 1 gigawatt kapacitású adatközpont létrehozásához a Bloomberg értesülései szerint.
Az OpenAI már hivatalosan bejegyezte magát jogi személyként Indiában és megkezdte a helyi csapat kiépítését. A vállalat augusztusban jelentette be, hogy idén megnyitja első indiai irodáját Új-Delhiben, ezzel bővítve jelenlétét a felhasználói bázis szempontjából második legnagyobb piacán.

A Bloomberg News szerint

a nagy méretű új adatközpont létrehozásának terve jelentős előrelépést jelenthet Ázsiában az OpenAI Stargate nevű mesterséges intelligencia infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezése számára.

Az OpenAI indiai projektjének helyszíne és időzítése egyelőre bizonytalan. A Bloomberg azt is közölte, hogy Sam Altman vezérigazgató szeptemberi indiai látogatása során jelentheti be a létesítményt.

Januárban Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Stargate-et, egy akár 500 milliárd dolláros magánszektorbeli beruházást az MI-infrastruktúrába, amelyet a SoftBank, az OpenAI és az Oracle finanszíroz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

