Súlyos zavargások robbantak ki a délkelet-ázsiai országban, megütötték a tőzsdét is

A délkelet-ázsiai ország több nagyvárosában ezrek tüntettek körülbelül egy hete a növekvő megélhetési költségek, a magas munkanélküliségi ráta és a törvényhozók sokak szerint túlzott fizetése ellen. A képviselők lakhatási támogatása, amely állítólag tízszerese az ország havi minimálbérének, különösen nagy felháborodást keltett egy olyan időszakban, amikor adóemelések, elbocsátások és infláció sújtja az alacsonyabb jövedelmű indonézeket. A gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség szélesebb körű felháborodássá alakult, miután a múlt csütörtökön egy taxisofőr állítólag meghalt egy tüntetésen rendőri intézkedés közben. Ez az incidens erőszakos tüntetések hullámát indította el több indonéz városban, rendőrségi reformot követelve. A tüntetések a hétvégén fokozódtak: a zavargók törvényhozók otthonait vették célba, kifosztották és kirabolták az ingatlanokat, valamint kormányépületeket gyújtottak fel. Médiajelentések szerint több százan rohanták meg Sri Mulyani pénzügyminiszter dél-tangerangi rezidenciáját, betörtek és értéktárgyakat vittek el.

A közharagot csillapítandó, Prabowo Subianto indonéz elnök vasárnap kijelentette, hogy az ország parlamentje meghallgatja és figyelembe veszi az emberek aggodalmait, és ígéretet tett a törvényhozók magas juttatásainak visszafogására.

A befektetői hangulatra azonban rányomták bélyegüket az események, a JAKARTA COMPOSITE INDEX HÉTFŐN 3,6%-KAL ESETT,

míg az indonéz rúpia augusztus 1. óta nem láttt szintre gyengült.

Indonéziát, a világ negyedik legnagyobb gazdaságát 284 milliós lakossággal, korábban Délkelet-Ázsia egyik legstabilabb gazdaságának tartották. A legutóbbi, legalább öt halálos áldozattal és több száz sérülttel járó tüntetések a legsúlyosabb válságot jelentik az ország számára azóta, hogy Subianto körülbelül egy éve hivatalba lépett.

Bár a tüntetések megrendítették a befektetők bizalmát, több piaci elemző szerint ezek valószínűleg nem veszélyeztetik Indonézia alapvető növekedési kilátásait. A legutóbbi eladási hullám elsősorban "hangulati alapú" volt, ahogy a befektetők reagáltak a hétvégi fejleményekre – nyilatkozta a Principal Fixed Income ázsiai kötvényrészlegének vezetője a CNBC-nek. Véleménye szerint Indonézia továbbra is a stabilabb feltörekvő piacok közé tartozik, és a tüntetések hatása csak rövid távú visszaesést jelent. Az OCBC Bank devizaelemzője szerint a rúpia gyengülése várhatóan átmeneti lesz, és valószínűleg megfordul, amint a belföldi bizonytalanságok eloszlanak.

A befektetők figyelni fogják a kormány következő lépéseit a közvélemény követeléseinek kezelésére és a piaci bizalom javítására. "Pozitív oldalról nézve Indonézia erősebben kerülhet ki a helyzetből, ha strukturális reformokat hajtanak végre" – mondta a Macquarie Capital indonéz kutatási részlegének vezetője.

A DBS közgazdásza egyetértett abban, hogy Indonézia hosszú távú növekedési tényezői továbbra is sértetlenek. A befektetők figyelni fogják, hogy a kormány prioritásként kezeli-e a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzését. Egyes elemzők szerint a jakartai kiadáscsökkentések egy részét a munkanélküliség enyhítésére fordíthatják.

