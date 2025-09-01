Szünetel a sajátrészvény-vásárlás az Opusnál

Következő pénzügyi jelentéséig nem folytatja a saját részvények visszavásárlását az Opus Global – jelentette be a cég. A társaság eseménynaptára szerint szeptember 30-án publikálja második negyedéves számait a vállalat.
Az Opus április 8-án hirdette meg aktuális sajátrészvény-vásárlási programját, amelynek keretösszege 8 milliárd forint volt és legkésőbb 2026. április 30-ig tart. Legutóbb pénteken vett a budapesti tőzsdén saját részvényt az Opus, 23 millió forint értékben.
