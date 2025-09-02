Aktivista befektető vette célba a Pepsit: titokzatos tervekkel és több milliárd dolláros befektetéssel érkezik

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Wall Street Journal értesülései szerint a Paul Singer által alapított Elliott befektetése mintegy 4 milliárd dollárt tesz ki, ami elegendő ahhoz, hogy az indexalapokat nem számítva

a fogyasztási cikkeket gyártó óriásvállalat öt legnagyobb aktív befektetője közé kerüljön.

Egyelőre nem világos, hogy az Elliott milyen változtatásokat szeretne elérni a PepsiCo-nál.

A PepsiCo az utóbbi időben költségcsökkentési intézkedéseket vezetett be és igyekszik javítani a nyereségességén. A vállalat a negyedév során két gyárat zárt be észak-amerikai élelmiszeripari üzletágában, valamint igyekszik hatékonyabbá tenni szállítási és logisztikai folyamatait. A cég marketingkiadásait is felülvizsgálja, hogy biztosítsa befektetéseinek magasabb megtérülését.

Júliusban a PepsiCo az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket és bevételt jelentett, miközben előrevetítette, hogy az észak-amerikai kereslet gyengesége enyhülni fog a stratégiai változtatások hatására.

Az Elliott Investment Management aktivista befektetői tevékenysége gyakran hozott már jelentős hozamot a befektetőknek. A cég jelenleg a Phillips 66 és a Southwest Airlines jelentős részvényese is, ahol szintén változásokat kezdeményezett.

