Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere
Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere

Warren Buffett csalódottságát fejezte ki a Kraft Heinz tervezett szétválásával kapcsolatban, amely lényegében visszafordítja a milliárdos által egy évtizede létrehozott fúziót - írja a Cnbc.

A Berkshire Hathaway 27,5%-os részesedéssel a Kraft Heinz legnagyobb részvényese,

és a két cég 2015-ös egyesülés óta nem változtatott pozícióján.

A befektetési guru a CNBC-nek adott interjúban elismerte, hogy az egyesülés nem bizonyult briliáns ötletnek, ugyanakkor véleménye szerint a vállalat szétválasztása sem fogja megoldani a problémákat.

A vállalat részvényei több mint 3%-ot estek Buffett nyilatkozatát követően.

Buffett elmondása szerint Greg Abel, aki az év végén veszi át a Berkshire Hathaway irányítását, szintén kifejezte csalódottságát a Kraft Heinz vezetőségének.

Címlapkép forrása: Shutterstock

