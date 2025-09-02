Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere

A Berkshire Hathaway 27,5%-os részesedéssel a Kraft Heinz legnagyobb részvényese,
és a két cég 2015-ös egyesülés óta nem változtatott pozícióján.
A befektetési guru a CNBC-nek adott interjúban elismerte, hogy az egyesülés nem bizonyult briliáns ötletnek, ugyanakkor véleménye szerint a vállalat szétválasztása sem fogja megoldani a problémákat.
A vállalat részvényei több mint 3%-ot estek Buffett nyilatkozatát követően.
Buffett elmondása szerint Greg Abel, aki az év végén veszi át a Berkshire Hathaway irányítását, szintén kifejezte csalódottságát a Kraft Heinz vezetőségének.
