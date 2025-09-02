Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol

A Teslának továbbra is gondjai vannak a kereslettel: augusztusban több fontos európai piacon és Kínában is visszaesést tapasztaltak, miközben az indiai terjeszkedés sem a tervek szerint halad. Bár Norvégia és Törökország pozitív kivételt jelent, a növekvő verseny és az árérzékeny piacok komoly kihívást jelentenek az amerikai autógyártónak.

A Tesla értékesítési adatai Európában jelentős visszaesést mutatnak: Franciaországban közel felére esett a regisztrációk száma, míg Svédországban és Dániában még nagyobb volt a zuhanás.

A norvég piacon viszont 22 százalékkal nőtt a Tesla eladása.

Az európai gyengélkedés nem új keletű, hiszen a júliusi adatok is hasonló tendenciát mutattak, és a frissített Model Y sem tudta ellensúlyozni a versenytársak előretörését, különösen a kínai BYD-ét.

Kínában a Tesla augusztusban 4%-kal, júliusban 8,4%-kal esett vissza éves alapon, bár havi összevetésben javulás látszik. A piacon azonban brutális a verseny: a BYD, az XPeng, a Li Auto, a Nio és az új szereplő Xiaomi is agresszívan terjeszkedik.

Az új piacok sem hoztak áttörést: Indiában a várakozásokhoz képest jóval gyengébb a kereslet. A magas vámok miatt a Model Y ára 70 ezer dollár körül alakul, ami jelentősen szűkíti a potenciális vásárlói kört. A cég az eredetileg tervezett 2500 helyett mindössze 350–500 autót szállítana idén az országba.

Pozitív példát Törökország mutat, ahol a Tesla augusztusban közel 9000 autót adott el, és ezzel a helyi EV-piac 50%-át uralja. Az éves eladások 400%-kal haladják meg az előző évit.

Értékesítési adatok augusztusban:

Franciaország: 1 331 autó (–47,2% éves alapon)

Svédország: –84%

Dánia: –42%

Kína: –4% (augusztus, éves alapon), –8,4% (július), havi szinten növekedés

Norvégia: +22%

Törökország: 8 730 autó (augusztus, +86% hónapról hónapra), YTD: ~26 000 (+400% éves alapon), 50% EV piaci részesedés

India: közel 600 megrendelés július közepe óta; terv: 350–500 autó idén (eredeti cél: 2 500)

Ma 1,9 százalékot esett a Tesla árfolyama, idén 19 százalékkal került lejjebb.

