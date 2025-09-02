  • Megjelenítés
Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol
Üzlet

Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol

Portfolio
A Teslának továbbra is gondjai vannak a kereslettel: augusztusban több fontos európai piacon és Kínában is visszaesést tapasztaltak, miközben az indiai terjeszkedés sem a tervek szerint halad. Bár Norvégia és Törökország pozitív kivételt jelent, a növekvő verseny és az árérzékeny piacok komoly kihívást jelentenek az amerikai autógyártónak.

A Tesla értékesítési adatai Európában jelentős visszaesést mutatnak: Franciaországban közel felére esett a regisztrációk száma, míg Svédországban és Dániában még nagyobb volt a zuhanás.

A norvég piacon viszont 22 százalékkal nőtt a Tesla eladása.

Az európai gyengélkedés nem új keletű, hiszen a júliusi adatok is hasonló tendenciát mutattak, és a frissített Model Y sem tudta ellensúlyozni a versenytársak előretörését, különösen a kínai BYD-ét.

Kínában a Tesla augusztusban 4%-kal, júliusban 8,4%-kal esett vissza éves alapon, bár havi összevetésben javulás látszik. A piacon azonban brutális a verseny: a BYD, az XPeng, a Li Auto, a Nio és az új szereplő Xiaomi is agresszívan terjeszkedik.

Az új piacok sem hoztak áttörést: Indiában a várakozásokhoz képest jóval gyengébb a kereslet. A magas vámok miatt a Model Y ára 70 ezer dollár körül alakul, ami jelentősen szűkíti a potenciális vásárlói kört. A cég az eredetileg tervezett 2500 helyett mindössze 350–500 autót szállítana idén az országba.

Pozitív példát Törökország mutat, ahol a Tesla augusztusban közel 9000 autót adott el, és ezzel a helyi EV-piac 50%-át uralja. Az éves eladások 400%-kal haladják meg az előző évit.

Értékesítési adatok augusztusban:

  • Franciaország: 1 331 autó (–47,2% éves alapon)

  • Svédország: –84%

  • Dánia: –42%

  • Kína: –4% (augusztus, éves alapon), –8,4% (július), havi szinten növekedés

  • Norvégia: +22%

  • Törökország: 8 730 autó (augusztus, +86% hónapról hónapra), YTD: ~26 000 (+400% éves alapon), 50% EV piaci részesedés

  • India: közel 600 megrendelés július közepe óta; terv: 350–500 autó idén (eredeti cél: 2 500)

Ma 1,9 százalékot esett a Tesla árfolyama, idén 19 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csárt
Üzlet
Egyre csúnyább a lefordulás a tőzsdéken
Pénzcentrum
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility