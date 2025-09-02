Egyre csúnyább a lefordulás a tőzsdéken

Határozott esés látható az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 1,2 százalékot, az S&P 500 1,4 százalékot, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot esett. A szezonálisan gyenge időszak (a szemptember jellemzően a leggyengébb hónap a piacok számára) kezdete mellett az is nyomást helyez a piacokra, hogy megnőtt a bizonytalanság az amerikai vámok körül az amerikai fellebviteli bíróság azon döntése nyomán, hogy Donald Trump vámintézkedéseinek többsége illegális. Eközben a kötvényhozamok is emelkednek, a 10 éves hozam 4,29 százalékra, a 30 éves hozam pedig 4,98 százalékra emelkedett.

Eközben az európai piacokon is begyorsult az esés, a DAX már 2 százalékos mínuszban van, a CAC 0,7 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 1,5 százalékos gyengülésben van.