Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után
Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után

Elon Musk szerint a Tesla értékének 80 százalékát a még piacra sem került Optimus robotok fogják adni a jövőben - közölte a Cnbc.

A Tesla vezérigazgatója hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében jelentette ki, hogy a

Tesla értékének körülbelül 80%-át az Optimus fogja adni.

Musk 2024 közepén azt jósolta, hogy az Optimus robotok egy nap 25 ezer milliárd dolláros vállalattá tehetik a Teslát, ami a kijelentés idején az S&P 500 teljes értékének több mint felét jelentette volna.

A Tesla jelenleg az autóértékesítések visszaesésével küzd a kínai versenytársak olcsóbb elektromos járművei, az elöregedő modellkínálat és Musk politikai szerepvállalása miatt. Ebben a helyzetben a világ leggazdagabb embere igyekszik meggyőzni a Wall Streetet, hogy a jövőbe tekintsen.

A Tesla jövőképe egy olyan világot vetít előre, ahol robotaxik és humanoid robotok működnek mesterséges intelligencia által vezérelve. "Fontos megjegyezni, hogy a Tesla messze a legjobb a világon a valós környezetben működő mesterséges intelligencia terén" - mondta Musk a vállalat júliusi negyedéves konferenciahívásán. A probléma az, hogy a Tesla lemaradásban van ezeken a kulcsfontosságú piacokon. A robotaxik területén csak nemrég kezdett teszteket Austinban és San Franciscóban, miközben az Alphabet Waymo szolgáltatása már számos piacon működik, és májusban elérte a 10 millió fizetett utat. Kínában pedig a Baidu Apollo Go már szintén üzemel.

A humanoid robotok piacán olyan kínai vállalatok jelentenek konkurenciát, mint a Unitree, amely több érmet nyert a World Humanoid Robot Games versenyen. További versenytársak a Boston Dynamics, az Agility Robotics, az Apptronik, az 1X és a Figure.

Musk márciusban bejelentette, hogy a Tesla idén 5000 Optimus robotot tervez gyártani.

Az első negyedéves részvényesi tájékoztatóban a vállalat közölte, hogy 2025-ben a fremonti kísérleti gyártósoron megkezdik az Optimus robotok gyártását, majd szélesebb körben telepítik őket a gyárakban hasznos munkavégzésre.

A Tesla nemrég elvesztette a részleg vezetőjét: Milan Kovac, a Tesla Optimus robotika alelnöke júniusban jelentette be távozását kilenc év után. A vállalat az Optimust olyan kétlábú, intelligens robotként fejleszti, amely a tervek szerint gyári munkától a gyermekfelügyeletig sokféle feladatra lesz alkalmas.

