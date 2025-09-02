Elromlott a hangulat az európai és az amerikai tőzsdéken

Csökkennek a mínuszok
Hullámzó a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek már kisebb mínuszban állnak, mint a kereskedés elején. A vezető indexek 0,9-1,1 százalékot veszítettek értékükből. A nagy tech cégek papírjainak az árfolyama is valamelyest emelkedett a napi mélypontokról, az Nvidia már csak 2,3 százalék mínuszban áll.
Nem örülnek a befektetők a Kraft Heinz feldarabolásának, a cég részvényárfolyama 6,4 százalékot esett, idén 15 százalékkal került lejjebb. A tranzakciónak Warren Buffett, a cég egyik nagyrészvényese sem örül.
Egyre nagyobb esés az amerikai részvénypiacokon is
A nyitás után egyből lefelé vették az irányt a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1, az S&P 500 1,4, a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban áll. A számokból már sejthető, hogy elsősorban a nagy tech cégek vezetik az esést, azok súlya ugyanis a Nasdaq-ban és az S&P 500-ban jóval nagyobb, mint a Dow Jones indexben.
A világ legnagyobb tőzsdei értékű cégének, az Nvidiának a részvényárfolyama már 3,7 százalék mínuszban áll, de a többi nagy tech cég árfolyama is 1,5-2,5 százalékot esett.
Politikai botrány Törökországban - Nagyot esett a török részvénypiac
Súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt Törökországban egy bírósági döntés: érvénytelenítették az isztambuli ellenzéki CHP vezetőjének megválasztását. A határozat megjelenése után nagy esés volt a török tőzsdén.
Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol
A Teslának továbbra is gondjai vannak a kereslettel: augusztusban több fontos európai piacon és Kínában is visszaesést tapasztaltak, miközben az indiai terjeszkedés sem a tervek szerint halad. Bár Norvégia és Törökország pozitív kivételt jelent, a növekvő verseny és az árérzékeny piacok komoly kihívást jelentenek az amerikai autógyártónak.
Tech lefordulás
A nagy tech cégek részvényárfolyama is lefordult, a Fantasztikus Hetes papírok közül a Meta és a Microsoft még egész jól megúszta, 1-1 százalékos eséssel, a skála másik végén az Nvidia áll 2,9 százalékos mínusszal.
Kis mínusz a magyar tőzsdén
0,9 százalék eséssel fejezte be a keddi kereskedést a BUX, mind a négy hazai blue chip árfolyama esett.
Lefordulás Európában
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a francia CAC 0,7, a német DAX pedig 2,2 százalékot esett. Az esés széleskörű volt, esett a bankok, az autógyártók, a tech cégek és a vegyipari cégek részvényárfolyama is.
Eséssel zárt a BUX
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, az európai és az amerikai piacok jelentős mínuszban állnak és a BUX is komolyabb csökkenéssel zárt.
Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere
Warren Buffett csalódottságát fejezte ki a Kraft Heinz tervezett szétválásával kapcsolatban, amely lényegében visszafordítja a milliárdos által egy évtizede létrehozott fúziót - írja a Cnbc.
Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!
Szezonálisan egy, a szokásosnál gyengébb hozammal kecsegtető hónapba léptünk a tőzsdéken, ezt pedig jól szemléltetik a hónap első napjaiban látott mozgások is. A magyar tőzsde esetében is korrekciót láthatunk több részvény esetében is. Van azonban egy olyan részvény, ami egy nagyon fontos szintig korrigált, innen pedig könnyen jöhet a felpattanás.
Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után
Elon Musk szerint a Tesla értékének 80 százalékát a még piacra sem került Optimus robotok fogják adni a jövőben - közölte a Cnbc.
Óriási beruázást jelentett be az SAP felhőszolgáltatások fejlesztésébe
Az SAP több mint 20 milliárd eurós beruházást jelentett be az európai szuverén felhőszolgáltatások fejlesztésére a következő évtizedben, amely infrastruktúra szolgáltatásokat és helyszíni megoldásokat is tartalmaz - írta meg a Cnbc.
Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk
Meglepetéseket tartogattak az ISM beszerzésimenedzser-indexe egy olyan helyzetben, amikor a befektetők számára a legfontosabb kérdés, hogy az inflációs, vagy a recessziós kockázatoktól kell-e félni jobban. Mutatjuk, mit jelentenek a mostani adatok a makro kilátások és a piac szempontjából.
Az USA is esik
Határozott esés látható az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 1,2 százalékot, az S&P 500 1,4 százalékot, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot esett. A szezonálisan gyenge időszak (a szemptember jellemzően a leggyengébb hónap a piacok számára) kezdete mellett az is nyomást helyez a piacokra, hogy megnőtt a bizonytalanság az amerikai vámok körül az amerikai fellebviteli bíróság azon döntése nyomán, hogy Donald Trump vámintézkedéseinek többsége illegális. Eközben a kötvényhozamok is emelkednek, a 10 éves hozam 4,29 százalékra, a 30 éves hozam pedig 4,98 százalékra emelkedett.
Eközben az európai piacokon is begyorsult az esés, a DAX már 2 százalékos mínuszban van, a CAC 0,7 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 1,5 százalékos gyengülésben van.
Aktivista befektető vette célba a Pepsit: titokzatos tervekkel és több milliárd dolláros befektetéssel érkezik
Az Elliott Investment Management jelentős részesedést szerzett a PepsiCo-ban, aminek hatására a vállalat részvényei 4,5 százalékkal emelkedtek az amerikai piacnyitás előtt - tudósított a CNBC.
Folytatódik az esés
Továbbra sincs jó hangulat az európai részvénypiacokon, bár a magyar tőzsde relatíve jól tartja magát a mai esésben. A hangulatot részben az is rontotta, hogy az eurózóna inflációja a júliusi 2,0%-ról 2,1%-ra emelkedett az elmúlt hónapban, ami kissé meghaladta a Reuters felmérésében várt 2,0%-ot. A növekedést a feldolgozatlan élelmiszerárak emelkedése és az alacsonyabb energiaköltségek kisebb mértékű visszahúzó hatása okozta.
Feldarabolják a Magyarországon is ismert ikonikus élelmiszeróriást, amibe Warren Buffett is befektetett
A Kraft Heinz bejelentette, hogy két különálló vállalatra válik szét, ezzel gyakorlatilag visszafordítva a tíz évvel ezelőtti 46 milliárd dolláros összeolvadást, amely a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatát hozta létre - közölte a CNBC.
Hirtelen 40 százalékot ugrott egy magyar részvény
Kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett.
Bemondta a Morgan Stanley, miért lehet még szufla a tőzsdei raliban
A Morgan Stanley elemzője szerint folytatódhat az amerikai részvénypiacok emelkedése, mivel a Fed kamatcsökkentései és az erős vállalati eredmények együttesen támogatják a piacokat - közölte a Bloomberg.
Véleményt mondott az elemző az Alteóról
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a kedvezőtlenül alakuló második negyedéves gyorsjelentést követően zuhanni kezdett az Alteo áfolyama. Most véleményt mondott a vállalatról a friss információk birtokában az Erste elemzője.
Lefordulás
A kezdeti iránykeresést követően hangulatromlás látszik az európai tőzsdéken, elkezdtek lefordulni a vezető indexek. A befektetők az amerikai vámok körüli legfrissebb fejleményeket értékelik, miután az amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság illegálisnak ítélte Donald Trump elnök globális vámjainak nagy részét. A bíróság 7-4 arányú döntésében megállapította, hogy csak a kongresszus jogosult átfogó vámokat kivetni. Trump „rendkívül pártpolitikai” döntésnek nevezte a határozatot, és kijelentette, hogy fellebbezni fog az amerikai legfelsőbb bírósághoz.
A következő potenciálisan piacmozgató makroadat, az EU augusztusi inflációs statisztikája 11 órakor érkezik.
Itt az újabb fordulat a szennyezett fejlesztési terület ügyében, közigazgatási pert indít a Graphisoft Park
Tovább húzódik a Graphisoft Park szennyezett fejlesztési területének ügye, miután a vállalat ismét bíróságra megy a Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár határozata miatt.
Ez már nagyon csúnya: zuhan az Alteo árfolyama
Tegnap tette közzé második negyedéves gyorsjelentését az Alteo, ahol a vállalat vezetősége kimondottan borús kilátásokat közölt, ráadásul az EBITDA jelentősen elmaradt az előző évitől elsősorban a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedése miatt. A jelentést követően esni kezdett tegnap az árfolyam, az eladói nyomás ma reggel sem enyhül, sőt.
Iránykeresés Európában
Nem egyértelmű az irány az európai piacokon, a DAX 0,2 százalékot esett, míg a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos mínuszban van. A milánió börze stagnál, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.
Nem találja az irányt a magyar tőzsde
Vegyes mozgások láthatók a nemzetközi piacokon, ezzel összhangban a magyar piac az irányt keresi a nyitás után.
Kiszivárogtak az Audi tervei, már készül az új stratégia
Az Audi hosszú távon évi 2 millió autó értékesítését tűzheti ki célul, ami 20 százalékos növekedést jelentene a 2024-es eladásokhoz képest. Az új stratégiát várhatóan még idén bejelentik - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reuters.
Új piacra lépett be a Tesla, csúnya pofon lett belőle
A Tesla indiai piacra lépése eddig nem váltotta be a reményeket, a vállalat mindössze 600 megrendelést kapott a júliusi értékesítés kezdete óta, ami ami jelentősen elmarad a várakozásoktól - írta a Bloomberg.
Történelmi csúcsot döntött az arany
Történelmi csúcsra emelkedett ma az arany árfolyama, miután a Fed kamatcsökkentési kilátásai, valamint a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak új lendületet adtak a sárga nemesfémnek.
Iránykeresés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdéken nem volt tegnap kereskedés.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel iránykeresés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,58 százalékos mínuszban áll, miközben a szingapúri tőzsde 0,42 százalékot emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,11 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja. Az előzetes adatok alapján mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, ezt vizsgálják most felül, illetve választ kaphatunk arra is, mi okozza az elhúzódóm stagnálást. Az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 32,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 544,88
|0,0%
|0,6%
|4,5%
|7,1%
|9,6%
|59,0%
|S&P 500
|6 460,26
|0,0%
|0,3%
|3,6%
|9,8%
|14,4%
|83,2%
|Nasdaq
|23 415,42
|0,0%
|0,0%
|2,9%
|11,4%
|19,6%
|90,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 188,79
|-1,2%
|-1,4%
|3,4%
|5,8%
|9,2%
|82,3%
|Hang Seng
|25 617,42
|2,2%
|-0,8%
|4,5%
|27,7%
|42,4%
|1,7%
|CSI 300
|4 523,71
|0,6%
|1,2%
|11,6%
|15,0%
|36,2%
|-6,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 037,33
|0,6%
|-1,0%
|2,6%
|20,7%
|27,1%
|85,3%
|CAC
|7 707,9
|0,1%
|-1,7%
|2,1%
|4,4%
|1,0%
|56,1%
|FTSE
|9 196,34
|0,1%
|-1,3%
|1,4%
|12,5%
|9,8%
|56,9%
|FTSE MIB
|42 409,71
|0,5%
|-1,9%
|6,2%
|24,1%
|23,4%
|116,4%
|IBEX
|14 939,4
|0,0%
|-2,1%
|5,8%
|28,8%
|31,0%
|114,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 713,2
|1,1%
|-1,1%
|3,2%
|30,7%
|42,3%
|200,6%
|ATX
|4 647,2
|0,7%
|-2,4%
|4,3%
|26,9%
|24,6%
|109,4%
|PX
|2 271,61
|0,2%
|-1,1%
|2,5%
|29,1%
|42,5%
|151,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 920
|1,3%
|-1,5%
|5,6%
|37,9%
|63,6%
|200,7%
|Mol
|2 934
|0,7%
|-0,1%
|-2,9%
|7,5%
|8,9%
|74,0%
|Richter
|10 470
|1,9%
|-1,1%
|0,7%
|0,7%
|-2,8%
|47,3%
|Magyar Telekom
|1 938
|0,7%
|-1,9%
|11,5%
|52,1%
|88,5%
|434,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,36
|0,0%
|-1,3%
|-5,9%
|-11,2%
|-13,6%
|50,5%
|Brent
|68,19
|0,1%
|0,6%
|-2,2%
|-8,8%
|-13,6%
|49,4%
|Arany
|3 478,56
|1,1%
|3,1%
|3,9%
|32,5%
|38,8%
|76,0%
|Devizák
|EURHUF
|394,8750
|-0,5%
|-0,6%
|-0,8%
|-4,0%
|0,6%
|10,9%
|USDHUF
|337,1686
|-0,6%
|-0,8%
|-2,1%
|-15,1%
|-4,9%
|13,3%
|GBPHUF
|457,0750
|-0,3%
|-0,7%
|0,2%
|-8,1%
|-2,1%
|14,2%
|EURUSD
|1,1712
|0,1%
|0,2%
|1,4%
|13,1%
|5,8%
|-2,1%
|USDJPY
|146,8300
|0,0%
|0,0%
|-0,9%
|-6,6%
|0,8%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3550
|0,3%
|0,3%
|2,2%
|8,2%
|3,1%
|0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|109 244
|0,8%
|-0,8%
|-3,5%
|15,7%
|84,8%
|816,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,2
|0,0%
|-1,4%
|-0,2%
|-8,1%
|7,3%
|527,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|0,9%
|-0,5%
|2,6%
|14,4%
|21,3%
|-757,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,18
|0,1%
|0,8%
|-0,8%
|8,5%
|12,9%
|205,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: solarseven
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Miközben az EU szakítana Moszkvával, egy tagország miniszterelnöke nem győzött hálálkodni Putyinnak
Sorba jelentette be a Moszkva számára kedvező döntéseket.
Furcsa kép terjeng egy ukrán MiG-29-esről: úgy látszik, Kijev lekoppintotta Oroszország rettegett fegyverét
Az éles bevetésre még ugyanakkor várni kell.
Újra bevezeti a McDonald's az ikonikus menüjét
Utoljára 2019-ben volt ilyen.
Forradalmi felfedezés: olyan anyagot fejlesztettek kínai tudósok, ami teljesen megváltoztathatja az eszközök töltését
Új világ jön a telefonoknál és okosóráknál.
Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel
Az USA visszavágott.
Korábban soha nem exportált annyi cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államok, mint augusztusban
Az LNG nagy része Európába érkezik.
A kreminnai csata lehet a modern kor Verdunje? Elképesztő dolgokat tártak fel friss felvételek Ukrajnában
Brutális pusztítás, kevesebb mint 200 négyzetkilométernyi területen.
Lerántotta a leplet Ukrajna a titokzatos fegyveréről: kiderült, mire képes a Paljancija
Új robotrepülőgép, nemzetközi porondon.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.