Elromlott a hangulat az európai és az amerikai tőzsdéken

A nyitás után egyből lefelé vették az irányt a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1, az S&P 500 1,4, a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban áll. A számokból már sejthető, hogy elsősorban a nagy tech cégek vezetik az esést, azok súlya ugyanis a Nasdaq-ban és az S&P 500-ban jóval nagyobb, mint a Dow Jones indexben.

A világ legnagyobb tőzsdei értékű cégének, az Nvidiának a részvényárfolyama már 3,7 százalék mínuszban áll, de a többi nagy tech cég árfolyama is 1,5-2,5 százalékot esett.