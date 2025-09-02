  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat az európai és az amerikai tőzsdéken
Elromlott a hangulat az európai és az amerikai tőzsdéken

Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak a Labor Day miatt, ma azonban már a tengerentúlon is van kereskedés. A nemzetközi piacok kifejezetten gyengén indítják a szeptembert: tegnap ugyan emelkedés volt Európában, de ma már csúnya lefordulás látszik, hasonlóan az amerikai piacokhoz. Ez összecseng azzal, hogy a héten beléptünk a szezonálisan jellemzően gyenge hozamokkal kecsegtető szeptemberbe. A rossz nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is esett.
Csökkennek a mínuszok

Hullámzó a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek már kisebb mínuszban állnak, mint a kereskedés elején. A vezető indexek 0,9-1,1 százalékot veszítettek értékükből. A nagy tech cégek papírjainak az árfolyama is valamelyest emelkedett a napi mélypontokról, az Nvidia már csak 2,3 százalék mínuszban áll.

Nem örülnek a befektetők a Kraft Heinz feldarabolásának, a cég részvényárfolyama 6,4 százalékot esett, idén 15 százalékkal került lejjebb. A tranzakciónak Warren Buffett, a cég egyik nagyrészvényese sem örül.

Egyre nagyobb esés az amerikai részvénypiacokon is

A nyitás után egyből lefelé vették az irányt a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1, az S&P 500 1,4, a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban áll. A számokból már sejthető, hogy elsősorban a nagy tech cégek vezetik az esést, azok súlya ugyanis a Nasdaq-ban és az S&P 500-ban jóval nagyobb, mint a Dow Jones indexben.

A világ legnagyobb tőzsdei értékű cégének, az Nvidiának a részvényárfolyama már 3,7 százalék mínuszban áll, de a többi nagy tech cég árfolyama is 1,5-2,5 százalékot esett.

Politikai botrány Törökországban - Nagyot esett a török részvénypiac

Súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt Törökországban egy bírósági döntés: érvénytelenítették az isztambuli ellenzéki CHP vezetőjének megválasztását. A határozat megjelenése után nagy esés volt a török tőzsdén.

Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol

A Teslának továbbra is gondjai vannak a kereslettel: augusztusban több fontos európai piacon és Kínában is visszaesést tapasztaltak, miközben az indiai terjeszkedés sem a tervek szerint halad. Bár Norvégia és Törökország pozitív kivételt jelent, a növekvő verseny és az árérzékeny piacok komoly kihívást jelentenek az amerikai autógyártónak.

Tech lefordulás

A nagy tech cégek részvényárfolyama is lefordult, a Fantasztikus Hetes papírok közül a Meta és a Microsoft még egész jól megúszta, 1-1 százalékos eséssel, a skála másik végén az Nvidia áll 2,9 százalékos mínusszal.

Kis mínusz a magyar tőzsdén

0,9 százalék eséssel fejezte be a keddi kereskedést a BUX, mind a négy hazai blue chip árfolyama esett.

Lefordulás Európában

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a francia CAC 0,7, a német DAX pedig 2,2 százalékot esett. Az esés széleskörű volt, esett a bankok, az autógyártók, a tech cégek és a vegyipari cégek részvényárfolyama is.

Eséssel zárt a BUX

Elromlott a hangulat a tőzsdéken, az európai és az amerikai piacok jelentős mínuszban állnak és a BUX is komolyabb csökkenéssel zárt.

Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere

Warren Buffett csalódottságát fejezte ki a Kraft Heinz tervezett szétválásával kapcsolatban, amely lényegében visszafordítja a milliárdos által egy évtizede létrehozott fúziót - írja a Cnbc.

Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!

Szezonálisan egy, a szokásosnál gyengébb hozammal kecsegtető hónapba léptünk a tőzsdéken, ezt pedig jól szemléltetik a hónap első napjaiban látott mozgások is. A magyar tőzsde esetében is korrekciót láthatunk több részvény esetében is. Van azonban egy olyan részvény, ami egy nagyon fontos szintig korrigált, innen pedig könnyen jöhet a felpattanás.

Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után

Elon Musk szerint a Tesla értékének 80 százalékát a még piacra sem került Optimus robotok fogják adni a jövőben - közölte a Cnbc.

Óriási beruázást jelentett be az SAP felhőszolgáltatások fejlesztésébe

Az SAP több mint 20 milliárd eurós beruházást jelentett be az európai szuverén felhőszolgáltatások fejlesztésére a következő évtizedben, amely infrastruktúra szolgáltatásokat és helyszíni megoldásokat is tartalmaz - írta meg a Cnbc.

Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk

Meglepetéseket tartogattak az ISM beszerzésimenedzser-indexe egy olyan helyzetben, amikor a befektetők számára a legfontosabb kérdés, hogy az inflációs, vagy a recessziós kockázatoktól kell-e félni jobban. Mutatjuk, mit jelentenek a mostani adatok a makro kilátások és a piac szempontjából.

Az USA is esik

Határozott esés látható az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 1,2 százalékot, az S&P 500 1,4 százalékot, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot esett. A szezonálisan gyenge időszak (a szemptember jellemzően a leggyengébb hónap a piacok számára) kezdete mellett az is nyomást helyez a piacokra, hogy megnőtt a bizonytalanság az amerikai vámok körül az amerikai fellebviteli bíróság azon döntése nyomán, hogy Donald Trump vámintézkedéseinek többsége illegális. Eközben a kötvényhozamok is emelkednek, a 10 éves hozam 4,29 százalékra, a 30 éves hozam pedig 4,98 százalékra emelkedett.

Eközben az európai piacokon is begyorsult az esés, a DAX már 2 százalékos mínuszban van, a CAC 0,7 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 1,5 százalékos gyengülésben van.

Aktivista befektető vette célba a Pepsit: titokzatos tervekkel és több milliárd dolláros befektetéssel érkezik

Az Elliott Investment Management jelentős részesedést szerzett a PepsiCo-ban, aminek hatására a vállalat részvényei 4,5 százalékkal emelkedtek az amerikai piacnyitás előtt - tudósított a CNBC.

Folytatódik az esés

Továbbra sincs jó hangulat az európai részvénypiacokon, bár a magyar tőzsde relatíve jól tartja magát a mai esésben. A hangulatot részben az is rontotta, hogy az eurózóna inflációja a júliusi 2,0%-ról 2,1%-ra emelkedett az elmúlt hónapban, ami kissé meghaladta a Reuters felmérésében várt 2,0%-ot. A növekedést a feldolgozatlan élelmiszerárak emelkedése és az alacsonyabb energiaköltségek kisebb mértékű visszahúzó hatása okozta.

Feldarabolják a Magyarországon is ismert ikonikus élelmiszeróriást, amibe Warren Buffett is befektetett

A Kraft Heinz bejelentette, hogy két különálló vállalatra válik szét, ezzel gyakorlatilag visszafordítva a tíz évvel ezelőtti 46 milliárd dolláros összeolvadást, amely a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatát hozta létre - közölte a CNBC.

Hirtelen 40 százalékot ugrott egy magyar részvény

Kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett.

Bemondta a Morgan Stanley, miért lehet még szufla a tőzsdei raliban

A Morgan Stanley elemzője szerint folytatódhat az amerikai részvénypiacok emelkedése, mivel a Fed kamatcsökkentései és az erős vállalati eredmények együttesen támogatják a piacokat - közölte a Bloomberg.

Véleményt mondott az elemző az Alteóról

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a kedvezőtlenül alakuló második negyedéves gyorsjelentést követően zuhanni kezdett az Alteo áfolyama. Most véleményt mondott a vállalatról a friss információk birtokában az Erste elemzője.  

Lefordulás

A kezdeti iránykeresést követően hangulatromlás látszik az európai tőzsdéken, elkezdtek lefordulni a vezető indexek. A befektetők az amerikai vámok körüli legfrissebb fejleményeket értékelik, miután az amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság illegálisnak ítélte Donald Trump elnök globális vámjainak nagy részét. A bíróság 7-4 arányú döntésében megállapította, hogy csak a kongresszus jogosult átfogó vámokat kivetni. Trump „rendkívül pártpolitikai” döntésnek nevezte a határozatot, és kijelentette, hogy fellebbezni fog az amerikai legfelsőbb bírósághoz.

A következő potenciálisan piacmozgató makroadat, az EU augusztusi inflációs statisztikája 11 órakor érkezik.

Itt az újabb fordulat a szennyezett fejlesztési terület ügyében, közigazgatási pert indít a Graphisoft Park

Tovább húzódik a Graphisoft Park szennyezett fejlesztési területének ügye, miután a vállalat ismét bíróságra megy a Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár határozata miatt.

Ez már nagyon csúnya: zuhan az Alteo árfolyama

Tegnap tette közzé második negyedéves gyorsjelentését az Alteo, ahol a vállalat vezetősége kimondottan borús kilátásokat közölt, ráadásul az EBITDA jelentősen elmaradt az előző évitől elsősorban a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedése miatt. A jelentést követően esni kezdett tegnap az árfolyam, az eladói nyomás ma reggel sem enyhül, sőt.

Iránykeresés Európában

Nem egyértelmű az irány az európai piacokon, a DAX 0,2 százalékot esett, míg a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos mínuszban van. A milánió börze stagnál, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.

Nem találja az irányt a magyar tőzsde

Vegyes mozgások láthatók a nemzetközi piacokon, ezzel összhangban a magyar piac az irányt keresi a nyitás után.

Kiszivárogtak az Audi tervei, már készül az új stratégia

Az Audi hosszú távon évi 2 millió autó értékesítését tűzheti ki célul, ami 20 százalékos növekedést jelentene a 2024-es eladásokhoz képest. Az új stratégiát várhatóan még idén bejelentik - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reuters.

Új piacra lépett be a Tesla, csúnya pofon lett belőle

A Tesla indiai piacra lépése eddig nem váltotta be a reményeket, a vállalat mindössze 600 megrendelést kapott a júliusi értékesítés kezdete óta, ami ami jelentősen elmarad a várakozásoktól - írta a Bloomberg.

Történelmi csúcsot döntött az arany

Történelmi csúcsra emelkedett ma az arany árfolyama, miután a Fed kamatcsökkentési kilátásai, valamint a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak új lendületet adtak a sárga nemesfémnek.

Iránykeresés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdéken nem volt tegnap kereskedés.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel iránykeresés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,58 százalékos mínuszban áll, miközben a szingapúri tőzsde 0,42 százalékot emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,11 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja. Az előzetes adatok alapján mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, ezt vizsgálják most felül, illetve választ kaphatunk arra is, mi okozza az elhúzódóm stagnálást. Az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 32,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 544,88 0,0% 0,6% 4,5% 7,1% 9,6% 59,0%
S&P 500 6 460,26 0,0% 0,3% 3,6% 9,8% 14,4% 83,2%
Nasdaq 23 415,42 0,0% 0,0% 2,9% 11,4% 19,6% 90,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 188,79 -1,2% -1,4% 3,4% 5,8% 9,2% 82,3%
Hang Seng 25 617,42 2,2% -0,8% 4,5% 27,7% 42,4% 1,7%
CSI 300 4 523,71 0,6% 1,2% 11,6% 15,0% 36,2% -6,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 037,33 0,6% -1,0% 2,6% 20,7% 27,1% 85,3%
CAC 7 707,9 0,1% -1,7% 2,1% 4,4% 1,0% 56,1%
FTSE 9 196,34 0,1% -1,3% 1,4% 12,5% 9,8% 56,9%
FTSE MIB 42 409,71 0,5% -1,9% 6,2% 24,1% 23,4% 116,4%
IBEX 14 939,4 0,0% -2,1% 5,8% 28,8% 31,0% 114,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 713,2 1,1% -1,1% 3,2% 30,7% 42,3% 200,6%
ATX 4 647,2 0,7% -2,4% 4,3% 26,9% 24,6% 109,4%
PX 2 271,61 0,2% -1,1% 2,5% 29,1% 42,5% 151,5%
Magyar blue chipek              
OTP 29 920 1,3% -1,5% 5,6% 37,9% 63,6% 200,7%
Mol 2 934 0,7% -0,1% -2,9% 7,5% 8,9% 74,0%
Richter 10 470 1,9% -1,1% 0,7% 0,7% -2,8% 47,3%
Magyar Telekom 1 938 0,7% -1,9% 11,5% 52,1% 88,5% 434,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,36 0,0% -1,3% -5,9% -11,2% -13,6% 50,5%
Brent 68,19 0,1% 0,6% -2,2% -8,8% -13,6% 49,4%
Arany 3 478,56 1,1% 3,1% 3,9% 32,5% 38,8% 76,0%
Devizák              
EURHUF 394,8750 -0,5% -0,6% -0,8% -4,0% 0,6% 10,9%
USDHUF 337,1686 -0,6% -0,8% -2,1% -15,1% -4,9% 13,3%
GBPHUF 457,0750 -0,3% -0,7% 0,2% -8,1% -2,1% 14,2%
EURUSD 1,1712 0,1% 0,2% 1,4% 13,1% 5,8% -2,1%
USDJPY 146,8300 0,0% 0,0% -0,9% -6,6% 0,8% 38,6%
GBPUSD 1,3550 0,3% 0,3% 2,2% 8,2% 3,1% 0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 244 0,8% -0,8% -3,5% 15,7% 84,8% 816,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 0,0% -1,4% -0,2% -8,1% 7,3% 527,3%
10 éves német állampapírhozam 2,7 0,9% -0,5% 2,6% 14,4% 21,3% -757,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,18 0,1% 0,8% -0,8% 8,5% 12,9% 205,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
