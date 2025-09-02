Feldarabolják a Magyarországon is ismert ikonikus élelmiszeróriást, amibe Warren Buffett is befektetett

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az első, még névtelen vállalat elsősorban a tartós élelmiszereket fogja magában foglalni, olyan márkákkal, mint a Heinz, a Philadelphia és a Kraft makaróni. A vállalat közlése szerint ennek a cégnek 2024-ben várhatóan 15,4 milliárd dolláros nettó értékesítése lesz, amelynek körülbelül 75%-a szószokból, krémekből és fűszerekből származik majd.

A második új vállalat az "észak-amerikai alapvető élelmiszerek" portfólióját fogja kezelni, beleértve az Oscar Mayer, a Kraft sajtszeletek és a Lunchables termékeket. Ennek a cégnek várhatóan 10,4 milliárd dolláros nettó értékesítése lesz 2024-ben.

A Kraft Heinz márkái ikonikusak és közkedveltek, de jelenlegi struktúránk összetettsége megnehezíti a tőke hatékony elosztását, a kezdeményezések rangsorolását és a legígéretesebb területeinken való méretgazdaságosság elérését

- nyilatkozta Miguel Patricio, a Kraft Heinz igazgatótanácsának elnöke.

A két vállalatra való szétválással megfelelő figyelmet és erőforrásokat tudunk biztosítani minden márka potenciáljának kibontakoztatásához, ami jobb teljesítményt és hosszú távú részvényesi értéket teremt.

A tranzakció várhatóan 2026 második felében zárul le.

A 2015-ös Kraft Heinz fúzió Warren Buffett Berkshire Hathaway-je és a 3G Capital magántőke-cég ötlete volt. Bár a befektetők kezdetben üdvözölték az egyesülést, a lelkesedés alábbhagyott, amikor az egyesített vállalat amerikai értékesítése megingott.

2019 februárjában kiderült, hogy a Kraft Heinz idézést kapott az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől a számviteli politikájával és belső ellenőrzéseivel kapcsolatban. A vállalat 36%-kal csökkentette osztalékát és 15,4 milliárd dolláros leírást hajtott végre a Kraft és az Oscar Mayer márkákon. Napokkal később Buffett elismerte, hogy a Berkshire Hathaway túlfizetett a Kraftért.

Ezt vezetőségváltás és további leírások követték olyan ikonikus márkákon, mint a Maxwell House és a Velveeta. A Kraft Heinz egyes üzletágaitól is megvált, eladva sajtüzletágának nagy részét a francia Lactalisnak, valamint mogyoróüzletágát, beleértve a Planters márkát, a Hormelnek.

Az utóbbi negyedévekben a vállalat befektetett egyes márkáinak, például a Lunchables és a Capri Sun erősítésébe.

A fordulatra irányuló erőfeszítések ellenére a Kraft Heinz részvényei körülbelül 60%-kal estek a 2015-ös egyesülés óta.

A jelenlegi Kraft Heinz vezérigazgató, Carlos Abrams-Rivera lesz a fűszerekre és alapvető élelmiszerekre összpontosító új vállalat vezetője a szétválás után. A Kraft Heinz igazgatótanácsa fejvadász céget bízott meg a másik vállalat vezérigazgatójának megtalálására.

A szétválás egy olyan időszakban történik, amikor több nagy élelmiszeripari vállalat is hasonló lépéseket tesz, hogy megszabaduljon a lassabban növekvő kategóriáktól és újra lenyűgözze a befektetőket. Augusztusban a Keurig Dr Pepper bejelentette, hogy visszafordítja a 2018-as üzletet, amely egyesítette a kávécéget a 7 Up tulajdonosával, a Kellogg pedig két évvel ezelőtt leválasztotta snack üzletágát Kellanova néven.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ