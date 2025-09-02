Gyengélkedik a Tesla Kínában, visszaestek az eladások augusztusban

A sanghaji gyárban készült Model 3 és Model Y járművek kiszállításai - beleértve az európai és más piacokra történő exportot is - 22,6%-kal növekedtek júliushoz képest, elérve a 83 192 darabot augusztusban, ami ugyanakkor 4%-os csökkenést jelent a tavalyi év azonos hónapjához képest - derült ki a Kínai Személygépkocsi Szövetség kedden közzétett adataiból.
Eközben a Tesla legnagyobb kínai versenytársa, a BYD már a negyedik egymást követő hónapban regisztrált csökkenő eladásokat hazai piacán, amely globális szállításainak közel 80%-át teszi ki.
Az intenzív verseny és az Elon Musk politikai nézetei miatt ellenállás következtében a Tesla európai eladásai 40,2%-kal zuhantak júliusban éves összehasonlításban, és elmaradtak a BYD eredményeitől, annak ellenére, hogy a kontinensen összességében nőttek az elektromos járművek eladásai.
Kínában, amely a Tesla második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után az értékesítés tekintetében, a vállalat januárban mutatta be a legnépszerűbb modelljének, a Model Y-nak frissített változatát. Ennek ellenére a Tesla kínai értékesítése ingadozó volt idén,
az első hét hónapban alacsonyabb kiszállításokat regisztráltak, mint tavaly.
Az eladások fellendítése érdekében a Tesla hétfőn 3,7%-kal csökkentette a 830 kilométeres hatótávolságú, hátsókerék-meghajtású Model 3 árát Kínában, kevesebb mint egy hónappal a modell kínai bevezetése után.
A vállalat kedden kezdte meg új, hatüléses Model Y L modelljének kiszállítását, amelynek kezdőára 339 000 jüan. Az új SUV, amely hosszabb tengelytávval rendelkezik, mint a Model Y, 2,7%-kal drágább, mint a Xiaomi YU7 SUV legmagasabb felszereltségű változata. A Xiaomi első SUV-ja, amely több mint 240 000 előrendelést kapott kevesebb mint egy nap alatt a júniusi értékesítés kezdete után, a Model Y legnagyobb kihívójának tekinthető, miután a cég SU7 szedánja decembertől havi szinten felülmúlta a Model 3 eladásait Kínában.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
