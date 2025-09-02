Hirtelen 40 százalékot ugrott egy magyar részvény

Az árfolyamemelkedés az után következett be, hogy az Intercontinental Consulting & Trading Kft. (amelynek ügyvezetője és tagja Juhász Attila, aki egyben 2025. április 25. óta az Amixa Holding igazgatósági tagja) Amixa‑részvényeket vásárolt. A tegnap éjjel publikált bejelentés szerint egy 2025. június 4-én kötött adásvételi szerződés alapján 2025. augusztus 29-én az Intercontinental Consulting & Trading Kft.
126 700 darab Amixa-részvényt vett 631 forintos darabáron, összesen 79 947 700 forint értékben, kereskedési helyszínen kívül (OTC).
A tranzakció árazása azért is érdekes, mert legutoljára 300 forint környékén zárt a papír, és a mai emelkedés után is csak 418 forint közelében van az árfolyam.
A piac jellemzően pozitív jelzésként értékeli, ha egy vezető tisztségviselőhöz köthető fél vásárol a papírból. Ráadásul a konkrét, 631 forintos vételi ár „horgonyként” szolgálhat: a befektetők hajlamosak az árat ehhez a szinthez közelíteni, különösen akkor, ha a volumen (126 700 darab) a közkézhányadhoz mérten számottevő - jelen esetben a közkézhányad 8 százalékának felel meg.
Bár az OTC‑jelleg önmagában nem növeli a tőzsdei keresletet, a tény, hogy egy bennfenteshez közeli szereplő jelentős mennyiséget vett meghatározott áron, erős információs impulzust adhatott a befektetőknek.
A forgalom ma közel duplája annak, amit egy teljes kereskedési nap során produkálni szokott a papír.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan fordulat az inflációnál: az EKB jóslata látszik beigazolódni
Nem csökken úgy a mutató, ahogy azt remélték.
Bemondta a Morgan Stanley, miért lehet még szufla a tőzsdei raliban
Vannak kockázatok, de több tényező is támogatja a piacot.
Megszólalt Oroszország a rejtélyes térképről: „igen, ez lesz Ukrajna jövője”
Még nagyon sokáig eltarthat a háború, ha Moszkva tényleg ezt akarja elérni.
Jogerős döntés született: a bíróság elutasította Budapest kérelmét, 10 milliárd forintot inkasszózhat az állam
Nagy Márton szerint fontos és jó döntés született.
Földindulást okoz az Otthon Start a lakossági hitelpiacon, az utórengéseket jövőre is megérezzük
Akár húsz százalékkal is bővülhetnek az idei új folyósítások a korábbi várakozásokhoz képest.
Kamatok: meglepő figyelmeztetés érkezett a régiónkból
Tartósan magasabb kamatokra kell készülnie a piacoknak?
Üzent Európa legerősebb országa: ezt most már be kéne fejezni!
Egy nagyon komoly probléma miatt kérnek hátraarcot a németek.
Putyint ölelve nyújt kezet Trumpnak a feltörekvő nagyhatalom vezére
Egyre fordulatosabb a kereskedelmi háború.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.