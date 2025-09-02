Hirtelen 40 százalékot ugrott egy magyar részvény

Kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett.

Az árfolyamemelkedés az után következett be, hogy az Intercontinental Consulting & Trading Kft. (amelynek ügyvezetője és tagja Juhász Attila, aki egyben 2025. április 25. óta az Amixa Holding igazgatósági tagja) Amixa‑részvényeket vásárolt. A tegnap éjjel publikált bejelentés szerint egy 2025. június 4-én kötött adásvételi szerződés alapján 2025. augusztus 29-én az Intercontinental Consulting & Trading Kft.

126 700 darab Amixa-részvényt vett 631 forintos darabáron, összesen 79 947 700 forint értékben, kereskedési helyszínen kívül (OTC).

A tranzakció árazása azért is érdekes, mert legutoljára 300 forint környékén zárt a papír, és a mai emelkedés után is csak 418 forint közelében van az árfolyam.

A piac jellemzően pozitív jelzésként értékeli, ha egy vezető tisztségviselőhöz köthető fél vásárol a papírból. Ráadásul a konkrét, 631 forintos vételi ár „horgonyként” szolgálhat: a befektetők hajlamosak az árat ehhez a szinthez közelíteni, különösen akkor, ha a volumen (126 700 darab) a közkézhányadhoz mérten számottevő - jelen esetben a közkézhányad 8 százalékának felel meg.

Bár az OTC‑jelleg önmagában nem növeli a tőzsdei keresletet, a tény, hogy egy bennfenteshez közeli szereplő jelentős mennyiséget vett meghatározott áron, erős információs impulzust adhatott a befektetőknek.

A forgalom ma közel duplája annak, amit egy teljes kereskedési nap során produkálni szokott a papír.

