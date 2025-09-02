Itt az újabb fordulat a szennyezett fejlesztési terület ügyében, közigazgatási pert indít a Graphisoft Park

Tovább húzódik a Graphisoft Park szennyezett fejlesztési területének ügye, miután a vállalat ismét bíróságra megy a Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár határozata miatt.

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A Graphisoft Park bejelentette, hogy az úgynevezett Északi Területet illetően a korábbi közigazgatási pert követően a Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár ismételten meghozta határozatát a kármentesítés határidejének eltörléséről és a beavatkozási terv felülvizsgálatáról.

A határozat ellen a Graphisoft Park érintett leányvállalatai ismételten bírósági felülvizsgálati eljárást,

úgynevezett közigazgatási pert indítanak.

A társaság álláspontja változatlan, e szerint az ismételten meghozott határozat csupán a kármentesítés évtizedek óta a történő és az Alaptörvényt is sértő halogatásának újabb fejezete.

A Graphisoft Park árfolyama idén 15,8 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ