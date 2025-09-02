Kiszivárogtak az Audi tervei, már készül az új stratégia

Az Audi hosszú távon évi 2 millió autó értékesítését tűzheti ki célul, ami 20 százalékos növekedést jelentene a 2024-es eladásokhoz képest. Az új stratégiát várhatóan még idén bejelentik - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reuters.

A korábban nem publikált célkitűzés rekordot jelentene a német prémiumautó-gyártó számára, és egy agresszívabb üzleti megközelítésre utal a nehéz évek után, amikor az eladások visszaestek.

Az Audi az anyavállalat Volkswagen számára problémás területté vált a modellbevezetések késései és technológiai nehézségek miatt, amelyek növelték a lemaradást a versenytársakkal szemben. A helyzetet tovább súlyosbítják az amerikai autóvámok, amelyek miatt a vállalat kénytelen volt csökkenteni előrejelzéseit.

Gernot Doellner vezérigazgató, aki 2023-ban vette át a vezetést, jelenleg átdolgozza az Audi stratégiáját, a hosszú távú értékesítési célt pedig várhatóan az év későbbi részében nyilvánosságra hozzák. A forrás nem kötötte a 2 millió járműves célt konkrét évhez.

2025-re az Audi 1,7-1,8 millió jármű értékesítését tűzte ki célul, miután tavaly 11,8 százalékos csökkenéssel 1,67 millió autót adott el.

A pozitív hosszú távú kilátások részben az Egyesült Államokkal kapcsolatos nagyobb várakozásokon alapulnak. A forrás szerint

a világ második legnagyobb autópiacán az Audi közel megduplázhatná eladásait a jelenlegi évi körülbelül 200 000 járműről.

Az Audi lemaradásban van versenytársaihoz képest az amerikai piacon, amely Európával ellentétben növekszik. A márka arra számít, hogy behozhatja a lemaradást, annak ellenére, hogy a 27,5 százalékos importvámok csak az első félévben 600 millió eurós veszteséget okoztak.

A Porschéhez hasonlóan az Audinak sincs amerikai gyártóüzeme, de a vállalat már egy ideje fontolgatja egy ilyen létesítmény létrehozását az USA-ban, és a döntés várhatóan még idén megszületik. Doellner korábban elmondta, hogy az amerikai üzem exportközpontként is szolgálhatna, hasonlóan a Mercedes-Benz és a BMW nagy helyi gyártóüzemeihez.

A stratégiai megfontolások között szerepel mind egy Audi-specifikus gyár létrehozása, mind a Volkswagen meglévő infrastruktúráján belüli termelés lehetősége.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images