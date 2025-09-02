  • Megjelenítés
Korábban soha nem exportált annyi cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államok, mint augusztusban
Korábban soha nem exportált annyi cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államok, mint augusztusban

Az Egyesült Államok cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja új rekordot döntött augusztusban: a karbantartások befejeződése és a Plaquemines üzem felfutó termelése révén a kivitel meghaladta a 9,3 millió tonnát. Európa továbbra is a legnagyobb felvevőpiac, miközben Ázsia és Latin-Amerika visszafogta vásárlásait.

Augusztusban az amerikai LNG-export elérte a 9,33 millió tonnát, ezzel megdöntve az áprilisi 9,25 millió tonnás csúcsot és felülmúlva a júliusi 9,1 millió tonnát.

A felfutást főként a Plaquemines üzem növekvő termelése hajtotta, amely önmagában 1,6 millió tonnával, az összes export 17%-ával járult hozzá. A létesítmény szeptemberben várhatóan teljes kapacitással működik majd.

Európa maradt a legfontosabb célpiac: 6,16 millió tonna érkezett a kontinensre, ami 66%-os részesedésnek felel meg, és jóval meghaladja a júliusi 58%-ot.

Az európai gázárak ugyan csökkentek, de a kereslet stabil maradt. Ázsiába viszont kevesebb LNG jutott, mivel a régióban is estek az árak, így augusztusban 1,47 millió tonnát importáltak, szemben a júliusi 1,8 millióval.

Egyiptom a csökkenő hazai termelés miatt fokozta vásárlásait: kilenc szállítmányban összesen 0,57 millió tonnát vett át, ami az amerikai export 6%-a. Latin-Amerika irányába viszont visszaesés történt: augusztusban 0,69 millió tonna érkezett, szemben a júliusi 1,03 millióval, mivel Trinidad és Tobago erősebben szállított.

