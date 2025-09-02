Korábban soha nem exportált annyi cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államok, mint augusztusban

Az Egyesült Államok cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja új rekordot döntött augusztusban: a karbantartások befejeződése és a Plaquemines üzem felfutó termelése révén a kivitel meghaladta a 9,3 millió tonnát. Európa továbbra is a legnagyobb felvevőpiac, miközben Ázsia és Latin-Amerika visszafogta vásárlásait.

Augusztusban az amerikai LNG-export elérte a 9,33 millió tonnát, ezzel megdöntve az áprilisi 9,25 millió tonnás csúcsot és felülmúlva a júliusi 9,1 millió tonnát.

A felfutást főként a Plaquemines üzem növekvő termelése hajtotta, amely önmagában 1,6 millió tonnával, az összes export 17%-ával járult hozzá. A létesítmény szeptemberben várhatóan teljes kapacitással működik majd.

Európa maradt a legfontosabb célpiac: 6,16 millió tonna érkezett a kontinensre, ami 66%-os részesedésnek felel meg, és jóval meghaladja a júliusi 58%-ot.

Az európai gázárak ugyan csökkentek, de a kereslet stabil maradt. Ázsiába viszont kevesebb LNG jutott, mivel a régióban is estek az árak, így augusztusban 1,47 millió tonnát importáltak, szemben a júliusi 1,8 millióval.

Egyiptom a csökkenő hazai termelés miatt fokozta vásárlásait: kilenc szállítmányban összesen 0,57 millió tonnát vett át, ami az amerikai export 6%-a. Latin-Amerika irányába viszont visszaesés történt: augusztusban 0,69 millió tonna érkezett, szemben a júliusi 1,03 millióval, mivel Trinidad és Tobago erősebben szállított.

Címlapkép forrása: Callaghan O'Hare/Bloomberg via Getty Images