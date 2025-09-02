Nem találja az irányt a magyar tőzsde

Vegyes mozgások láthatók a nemzetközi piacokon, ezzel összhangban a magyar piac az irányt keresi a nyitás után.

Az irányt keresi a BUX ma reggel, az index értéke 103 702 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban van. Eközben a Richter árfolyama 0,1 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 0,5 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a Rába teljesít, míg a leggyengébben az Alteo és a BIF indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

