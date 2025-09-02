Óriási beruázást jelentett be az SAP felhőszolgáltatások fejlesztésébe

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

A német szoftvercég kedden bejelentette, hogy 10 év alatt több mint 20 milliárd eurót fektet be európai szuverén felhőszolgáltatásainak fejlesztésébe. Az SAP bővíti kínálatát egy infrastruktúra-mint-szolgáltatás (IaaS) platformmal, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy különböző számítástechnikai szolgáltatásokhoz férjenek hozzá az adatközpont-hálózatán keresztül. Ezt a piacot jelenleg olyan szereplők dominálják, mint a Microsoft és az Amazon. A vállalat emellett új helyszíni megoldást is bevezet, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy saját adatközpontjaikban használhassák az SAP által üzemeltetett infrastruktúrát.

A kezdeményezés célja, hogy az ügyféladatok az Európai Unión belül maradjanak, megfelelve a regionális adatvédelmi előírásoknak, például az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR).

Thomas Saueressig, az SAP igazgatósági tagja elmondta, hogy az európai vállalatok számára fontos, hogy a legújabb technológiai fejlesztésekhez, például a mesterséges intelligenciához "teljes szuverén környezetben" férhessenek hozzá.

A technológiai szuverenitás témája az elmúlt évben egyre nagyobb figyelmet kapott, mivel a geopolitikai feszültségek miatt a vállalatok kénytelenek felülvizsgálni a külföldi technológiáktól való függőségüket. Saueressig elmondta, hogy az SAP "szorosan" részt vesz az Európai Bizottság által tervezett új "AI gigagyárak" létrehozásában, bár nem vezető partnerként.

Kiemelte, hogy a több mint 20 milliárd eurós beruházás nem változtatja meg a vállalat következő évre vonatkozó tőkeráfordítási terveit, mivel ezt már beépítették a pénzügyi terveikbe.

