Politikai botrány Törökországban - Nagyot esett a török részvénypiac

Az isztambuli bíróság kimondta, hogy a 2023-as CHP tartományi kongresszus szavazásait pénzzel befolyásolták, ezért
a megválasztott vezetést, köztük a tartományi elnököt, Özgür Çeliket el kell távolítani. A helyére ideiglenesen a párt egykori alelnöke, Gürsel Tekin került.
A döntés után a vezető török részvényindex, a BIST 100 értéke közel 6 százalékot esett, és végül 3,6 százalék mínuszban zárt.
Az esés hasonlít a márciusi helyzethez, amikor korrupciós vádak miatt letartóztatták Ekrem İmamoğlut, Isztambul polgármesterét és a CHP elnökjelöltjét, igaz, akkor nagyobb volt a piaci pánik.
A török részvénypiacnak egyébként volt honnan esnie, a múlt héten még történelmi csúcsa közelében állt a BIST 100 index.
Szakértők szerint a mostani ítélet előrevetítheti, hogy szeptember 15-én a CHP országos elnökének, Özgür Özelnek a megválasztását is érvényteleníthetik, ami akár a korábbi vezető, Kemal Kılıçdaroğlu visszatérését is lehetővé tenné. Emellett több más, az ellenzéket érintő ügy is napirenden van ősszel.
Címlapkép forrása: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu via Getty Images
