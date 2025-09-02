Új piacra lépett be a Tesla, csúnya pofon lett belőle

Az Elon Musk vezette elektromos autógyártó a tervezettnél jóval kevesebb előrendelést könyvelhetett el Indiában. A július közepén indult értékesítés óta beérkezett 600 megrendelés messze elmarad a vállalat várakozásaitól - közölték bennfentes források.
Ez a mennyiség nagyjából annyi, amennyit a Tesla globálisan négy óra alatt szállított az év első felében.
A vállalat most 350-500 autó szállítását tervezi Indiába az idei évben, amelyek közül az első szállítmány várhatóan szeptember elején érkezik Sanghajból. A kiszállítások kezdetben csak négy városra - Mumbai, Delhi, Pune és Gurugram - korlátozódnak. A szállítmány méretét a beérkezett teljes kifizetések és a Tesla jelenlegi fizikai jelenléte határozza meg.
A Tesla eredetileg a teljes 2500 darabos éves kvótáját akarta kihasználni, ám a magas importvámok miatt a legolcsóbb Tesla modell ára is meghaladja a 6 millió rúpiát, miközben az indiai elektromos autó eladások többsége a 2,2 millió rúpiás árkategóriában történik a JATO Dynamics autóipari elemzőcég adatai szerint.
A visszafogott indiai fogadtatás jól mutatja azokat a nehézségeket, amelyekkel a Tesla szembesül az új piacok keresése során, miközben a cég kihívásokkal küzd két legnagyobb piacán, Kínában és az Egyesült Államokban is. Az eladások 13%-kal csökkentek az előző negyedévben, és a vállalatra nagy nyomás nehezedik, hogy elkerülje a második egymást követő éves visszaesést.
A Tesla abban reménykedett, hogy India importvámjai, amelyek akár 110%-ot is elérhetnek, idővel csökkenni fognak az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalások során.
Ez azonban egyre valószínűtlenebbnek tűnik, miután Trump 50%-os vámot vetett ki az indiai exportra, megbüntetve az országot az orosz olaj vásárlása miatt.
Ugyanakkor a Tesla megrendelési számai tiszteletreméltóak az indiai prémium elektromos autó piac méretéhez képest. 2025 első felében mindössze 2800 darab 4,5-7 millió rúpia közötti árú elektromos autót adtak el Indiában a JATO adatai szerint.
Bár a Tesla üvegfalú bemutatótermei sok látogatót vonzanak, a forgalom nem fordult át olyan mértékű értékesítésbe, mint amit a vállalat elképzelt. A Tesla általában kerüli az agresszív marketinget világszerte, inkább a márkanévre támaszkodik, ami egykor szinte egyenlő volt az elektromos autókkal. Ez azonban hátrányba hozza a helyi piacon, ahol az autógyártók jellemzően elárasztják a fogyasztókat reklámokkal.
Ennek ellenére az autógyártó óvatosan terjeszkedik Indiában: Supercharger töltőállomásokat telepít Mumbaiban és Delhiben, valamint egy harmadik bemutatótermet tervez egy dél-indiai városban a 2026-os növekedési tervei részeként.
Eközben a kínai rivális BYD, amely jelenleg a világ legnagyobb elektromos autó értékesítője, sikeresen megvetette a lábát Indiában. Az év első felében több mint 1200 Sealion 7 SUV-t adott el körülbelül 4,9 millió rúpiás kezdőáron, annak ellenére, hogy ugyanazokkal a magas vámokkal szembesül, mint a Tesla.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
