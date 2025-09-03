  • Megjelenítés
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Portfolio
Mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik.
A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,6 százalékkal került feljebb,

így jelenleg 103 386 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Masterplast és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben a Zwack és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
