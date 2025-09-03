Kiszivárgott: titokban készül az Apple forradalmi újítása, mindent telefont érinthet

A Bloomberg átfogó, bennfentes forrásokra támaszkodó cikke szerint a vállalat egy új rendszeren dolgozik, amelyet házon belül "World Knowledge Answers" néven emlegetnek, és amelyet a Siri hangasszisztensbe integrálnának. Az Apple tervei szerint a technológiát később a Safari böngészőbe és a Spotlight keresőbe is beépítenék.
A szolgáltatást, amelyet
egyes vezetők "válaszadó motorként" írnak le, jövő tavasszal tervezik bevezetni a régóta késlekedő Siri-frissítés részeként.
A cél, hogy a Siri és az Apple operációs rendszerei olyan platformmá váljanak, ahol a felhasználók az internetről kereshetnek információkat - hasonlóan a ChatGPT-hez vagy a Google Search AI áttekintéseihez.
Az új keresési élmény szöveget, fotókat, videókat és helyi érdekességeket is magában foglaló felületet kínál majd. Emellett egy MI-alapú összefoglaló rendszert is tartalmaz, amely a jelenlegi Sirinél gyorsabban emészthető és pontosabb eredményeket ígér.
A jelenlegi Siri képes alapvető kérdésekre válaszolni és tényeket közölni ismert személyekről, eseményekről, filmekről és sportról, de összetettebb kérdésekkel és általános tudást igénylő keresésekkel nehezen boldogul. A 2011-ben úttörőnek számító hangasszisztens mára az Apple mesterséges intelligencia terén mutatkozó hiányosságainak szimbólumává vált.
A Siri átfogó frissítésének részeként a digitális asszisztens képes lesz személyes adatokat és képernyőn megjelenő tartalmakat felhasználni a kérdések jobb megválaszolásához. Emellett hangutasítással pontosabban navigálhat majd a felhasználók eszközein.
Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztési vezetője egy nemrégiben tartott vállalati gyűlésen utalt a változások kibővített körére: "a Siri teljes körű átalakításán végzett munkánk meghozta a várt eredményeket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak azt szállítsuk, amit bejelentettünk, hanem egy
sokkal nagyobb frissítést, mint amit eredetileg elképzeltünk.
Az Apple a Sirit három alapvető komponens köré építi újjá: egy tervező, keresőrendszerek a webhez és eszközökhöz, valamint egy összefoglaló. A tervező értelmezi a hang- vagy szöveges bevitelt és eldönti, hogyan válaszoljon; a keresőrendszer átvizsgálja a webet vagy a felhasználói adatokat; az összefoglaló pedig mindezeket válasszá alakítja.
Jelentős változás, hogy az Apple fontolóra veszi harmadik féltől származó MI-modellek használatát az új Siri működtetéséhez. A vállalat a Google Gemini egyedi modelljét használná az összefoglaló funkcióhoz, de mérlegeli az Anthropic Claude modelljét vagy saját fejlesztésű megoldásait is a tervező funkcióhoz.
Az Apple saját technológiáját, az Apple Foundation Models-t tervezi megtartani a felhasználói adatok kereséséhez, ami segít megőrizni a felhasználók adatainak védelmét, mivel az ügyfélinformációkat nem harmadik féltől származó technológiával dolgozzák fel.
A Siri és MI-keresés frissítésein túl az Apple a hangasszisztens vizuális újratervezését és egy egészségügyi MI-ügynököt is tervez 2026-ra egy fizetős wellness-előfizetési szolgáltatás részeként. Emellett egy további Siri-frissítésen is dolgozik, amely jobb beszélgetési képességeket biztosít a jövőbeli otthoni eszközökhöz.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
