  • Megjelenítés
Olyan újítás jön Szegeden, ami évente 1,8 millió köbméter gázt spórol meg
Üzlet

Olyan újítás jön Szegeden, ami évente 1,8 millió köbméter gázt spórol meg

Portfolio
Szeged tovább erősíti vezető pozícióját a fenntartható energiahasználat terén: a város geotermikus távfűtési rendszeréből kinyert metánt is hasznosítani kezdik, ami jelentősen csökkenti a földgázfelhasználást és a károsanyag-kibocsátást.

A szegedi távfűtési rendszer már eddig is kiemelkedő volt, hiszen kilenc kútból álló geotermikus hálózata

a város gázfelhasználásának közel felét váltotta ki.

Most újabb mérföldkőhöz érkezett a fejlesztés: a Geo Hőterm vállalat innovatív technológiával kezdi hasznosítani a termálkutakból a vízzel együtt felszínre törő metánt - írta meg a Ceenergy News híroldal. A beruházás során mind a kilenc geotermikus termelő kútnál gázleválasztó egységeket telepítenek, a kinyert és megtisztított metánt pedig folyamatvezérelt égőkkel felszerelt gázkazánokban hasznosítják. Ez a módszer nemcsak plusz hőt biztosít a geotermikus rendszer számára, hanem emeli a víz hőmérsékletét is.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Külön előadásban és panelbeszélgetéseken is érintjük a témát a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvényén, a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön!
Információ és jelentkezés

A szakértői kalkulációk alapján az új technológia évente mintegy 1,8 millió köbméter földgázt vált ki 54 ezer gigajoule megújuló energiával. Ennek köszönhetően 27 534 tonna szén-dioxidnak megfelelő üvegházhatású gázzal csökken Szeged légszennyezése.

A fejlesztés a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében valósul meg, összesen 2 milliárd forintos (körülbelül 5 millió eurós) költségvetéssel. Ebből a svájci hozzájárulás mintegy 776 millió forint, a nemzeti társfinanszírozás 137 millió forint (körülbelül kétmillió euró), a fennmaradó összeget pedig saját forrásból fedezik.

Szeged az elmúlt években Reykjavik után Európa második legnagyobb, az

Európai Unión belül pedig a legnagyobb geotermikus lakossági távfűtési rendszerét építette ki,

ami újabb bizonyítéka a város elkötelezettségének a fenntartható, környezetbarát energiahasználat mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Izgulhat a geotermia-szektor: 22 milliárd forint sorsa dől el augusztusban

Érkezik a kamatmentes kölcsön a geotermikus beruházásokra

Nagy lendületben a német kormány: búcsút intenek a gáztárolási díjnak és beköszönt a karbonmentes földhő kora

Szigorúbb szabályok jönnek a geotermikus beruházásokhoz: szakértői bizottság fogja megvizsgálni a kérelmeket

Magyarország alatt ott a jövő energiája – csak le kell érte fúrni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Pénzcentrum
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility