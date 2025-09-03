Olyan újítás jön Szegeden, ami évente 1,8 millió köbméter gázt spórol meg

Szeged tovább erősíti vezető pozícióját a fenntartható energiahasználat terén: a város geotermikus távfűtési rendszeréből kinyert metánt is hasznosítani kezdik, ami jelentősen csökkenti a földgázfelhasználást és a károsanyag-kibocsátást.

A szegedi távfűtési rendszer már eddig is kiemelkedő volt, hiszen kilenc kútból álló geotermikus hálózata

a város gázfelhasználásának közel felét váltotta ki.



Most újabb mérföldkőhöz érkezett a fejlesztés: a Geo Hőterm vállalat innovatív technológiával kezdi hasznosítani a termálkutakból a vízzel együtt felszínre törő metánt - írta meg a Ceenergy News híroldal. A beruházás során mind a kilenc geotermikus termelő kútnál gázleválasztó egységeket telepítenek, a kinyert és megtisztított metánt pedig folyamatvezérelt égőkkel felszerelt gázkazánokban hasznosítják. Ez a módszer nemcsak plusz hőt biztosít a geotermikus rendszer számára, hanem emeli a víz hőmérsékletét is.

A szakértői kalkulációk alapján az új technológia évente mintegy 1,8 millió köbméter földgázt vált ki 54 ezer gigajoule megújuló energiával. Ennek köszönhetően 27 534 tonna szén-dioxidnak megfelelő üvegházhatású gázzal csökken Szeged légszennyezése.

A fejlesztés a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében valósul meg, összesen 2 milliárd forintos (körülbelül 5 millió eurós) költségvetéssel. Ebből a svájci hozzájárulás mintegy 776 millió forint, a nemzeti társfinanszírozás 137 millió forint (körülbelül kétmillió euró), a fennmaradó összeget pedig saját forrásból fedezik.

Szeged az elmúlt években Reykjavik után Európa második legnagyobb, az

Európai Unión belül pedig a legnagyobb geotermikus lakossági távfűtési rendszerét építette ki,

ami újabb bizonyítéka a város elkötelezettségének a fenntartható, környezetbarát energiahasználat mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images