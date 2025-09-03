Új non-retail értékesítési vezető az Indotek Groupnál

Új vezető irányítja az Indotek Group non-retail értékesítési területét: szeptembertől Nagy Viktor tölti be a pozíciót – közölte a társaság.

Viktor karrierje során több jelentős nemzetközi ingatlanvállalatnál szerzett tapasztalatot. Az Immofinanz magyarországi leányvállalatát közel egy évtizeden át vezette, ahol komplex portfólió- és szervezetirányítási feladatokért felelt, valamint hatékonyságnövelő és működési optimalizálási intézkedéseket valósított meg. Az EHL Real Estate Hungary asset management vezetőjeként új üzletágat épített fel, és a kezelt portfólió teljesítményének javításában ért el jelentős eredményeket. Az Atlas Estates csapatában az ingatlanok átvételében, integrációjában és a fejlesztések előkészítésében játszott kulcsszerepet.

Nagy Viktor Immofinanz Group, Country Manager Operations Hungary

Az Indotek Group egyúttal köszönetét fejezi ki Simon Tamásnak, aki az elmúlt két évben a kiskereskedelmi feladatai mellett a non-retail értékesítési területet vezette. A jövőben Tamás ismét a retail üzletág vezetésére koncentrál – közölte a cég.