  • Megjelenítés
Üzlet

Új non-retail értékesítési vezető az Indotek Groupnál

Portfolio
Új vezető irányítja az Indotek Group non-retail értékesítési területét: szeptembertől Nagy Viktor tölti be a pozíciót – közölte a társaság.

Viktor karrierje során több jelentős nemzetközi ingatlanvállalatnál szerzett tapasztalatot. Az Immofinanz magyarországi leányvállalatát közel egy évtizeden át vezette, ahol komplex portfólió- és szervezetirányítási feladatokért felelt, valamint hatékonyságnövelő és működési optimalizálási intézkedéseket valósított meg. Az EHL Real Estate Hungary asset management vezetőjeként új üzletágat épített fel, és a kezelt portfólió teljesítményének javításában ért el jelentős eredményeket. Az Atlas Estates csapatában az ingatlanok átvételében, integrációjában és a fejlesztések előkészítésében játszott kulcsszerepet.

Nagy Viktor
Immofinanz Group, Country Manager Operations Hungary
Tovább
 Tovább

Az Indotek Group egyúttal köszönetét fejezi ki Simon Tamásnak, aki az elmúlt két évben a kiskereskedelmi feladatai mellett a non-retail értékesítési területet vezette. A jövőben Tamás ismét a retail üzletág vezetésére koncentrál – közölte a cég.

Kapcsolódó cikkünk

Túljutott a mélyponton a magyar ingatlanbefektetési piac – most már jöhet a robbanás?

Ingatlanpiaci fordulóponthoz érkeztünk? Ez is kiderül az őszi Portfolio Property Investment Forumon!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility