Új non-retail értékesítési vezető az Indotek Groupnál
Viktor karrierje során több jelentős nemzetközi ingatlanvállalatnál szerzett tapasztalatot. Az Immofinanz magyarországi leányvállalatát közel egy évtizeden át vezette, ahol komplex portfólió- és szervezetirányítási feladatokért felelt, valamint hatékonyságnövelő és működési optimalizálási intézkedéseket valósított meg. Az EHL Real Estate Hungary asset management vezetőjeként új üzletágat épített fel, és a kezelt portfólió teljesítményének javításában ért el jelentős eredményeket. Az Atlas Estates csapatában az ingatlanok átvételében, integrációjában és a fejlesztések előkészítésében játszott kulcsszerepet.
Az Indotek Group egyúttal köszönetét fejezi ki Simon Tamásnak, aki az elmúlt két évben a kiskereskedelmi feladatai mellett a non-retail értékesítési területet vezette. A jövőben Tamás ismét a retail üzletág vezetésére koncentrál – közölte a cég.
