Új ügyvezetőt nevezett ki a magyar SAP, miután múlt héten azonnali hatállyal menesztették a vezetőt

2025. október 1-től Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, és közvetlenül a közép-európai klaszter ügyvezető igazgatójának jelent majd – jelentette be a cég.

Hidvégi Péter több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban. 2017 óta dolgozik az SAP-nál, ahol különböző vezetői szerepkörökben járult hozzá a vállalat növekedéséhez. Kiemelt hazai ügyfelekkel dolgozott együtt – köztük a Mollal, az MVM-mel, a Richterrel és az Egis-szel – és az elmúlt években a közüzemi, energia- és gyógyszeripari szektorért, majd a nagyvállalati ügyfelekért felelős értékesítési vezetőként dolgozott.

Az SAP-hoz való csatlakozása előtt több nemzetközi vállalatnál szerzett tapasztalatot.

Karrierjét a PricewaterhouseCoopers-nél kezdte és az IBM tanácsadói üzletágánál folytatta SAP-tanácsadóként. Az Accenture magyarországi csapatában tíz éven át komplex rendszerbevezetések vezetéséért, valamint a SAP tanácsadói üzletágért felelt, ezt követően pedig a Microsoft régiós szintű együttműködését irányította a távközlési szektor egyik legnagyobb szereplőjével.

Hidvégi Péter műszaki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, MBA fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte.

Az előző ügyvezető igazgatót, Pintér Szabolcsot múlt héten azonnali hatállyal menesztették. Az SAP egyelőre hivatalos magyarázattal nem szolgált arról, hogy miért kellett távoznia a magyar céget közel 6 éve irányító vezetőnek.

