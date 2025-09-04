  • Megjelenítés
Baljós adatok érkeztek: újra nőhet a Covid-fertőzések száma, ezekben a városokban a legrosszabb a helyzet
Baljós adatok érkeztek: újra nőhet a Covid-fertőzések száma, ezekben a városokban a legrosszabb a helyzet

MTI
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy

az év 35. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett.

Emelkedést tapasztaltak Budapesten a dél-pesti szennyvíztisztító-telep ellátási területén, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán és Veszprémben, míg 12 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Csökkenést Kaposvár mintájában mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban, Budapest déli és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszegen, Győrben, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben és Budapest északi és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint

a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

