Drágul a világ kedvenc reggeli itala

Az arabica kávé határidős jegyzései emelkedtek az ICE tőzsdén, miután a brazil élelmiszerügynökség, a Conab áremelkedésre figyelmeztetett az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok következtében.

Az arabica kávé határidős jegyzései 1,7%-kal 3,8010 dollárra emelkedtek csütörtökön, ezzel idén több mint 20 százalékot drágulva. A Conab jelentésében kiemelte, hogy az USA számára nem lesz egyszerű a brazil kávét más országokból származó termékekkel helyettesíteni a már amúgy is szűkös készletekkel rendelkező globális piacon, és

az áremelkedési trend folytatódhat.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb kávéfogyasztója, míg Brazília a legnagyobb termelő és exportőr. A Conab egyúttal csökkentette Brazília 2025-ös kávétermésére vonatkozó előrejelzését, 55,7 millió zsákról 55,2 millió zsákra. Ez a szám még így is 1,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A Nemzetközi Kávé Szervezet (ICO) havi jelentése szerint a zöld (pörköletlen) kávé globális exportja júliusban 0,7%-kal 10,3 millió zsákra csökkent az előző évhez képest, amely rekordév volt a zöldkávé-szállítmányok tekintetében.

A robusta kávé ára is emelkedett ma, 1,2%-kal.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ