Drasztikus lépésre szánta el magát a Boeing: új munkavállalókkal pótolják a sztrájkoló dolgozókat

A Boeing védelmi üzletága új munkavállalókat tervez felvenni a sztrájkoló szakszervezeti dolgozók helyére a St. Louis körzetben - írja a Reuters.

A Boeing Defense csütörtökön bejelentette, hogy új munkavállalókat kíván felvenni, hogy pótolja a St. Louis körzetben sztrájkoló Nemzetközi Gépészek és Repülőgépipari Dolgozók Szakszervezetének (IAM) tagjait.

A vállalat a termelést a sztrájk augusztus 4-i kezdete óta nem szakszervezeti alkalmazottak bevonásával tartja fenn. Az IAM 837-es körzet 3200 tagja azután lépett sztrájkba, hogy 67%-os arányban elutasították a cég legutóbbi négyéves szerződési ajánlatát.

Forrás: Reuters

